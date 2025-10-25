  1. Privatkunden
Super League Thun gewinnt und bleibt knapp vor dem FC St. Gallen

SDA

25.10.2025 - 20:07

Der FC Thun kam früh im Spiel zum entscheidenden 1:0
Der FC Thun kam früh im Spiel zum entscheidenden 1:0
Keystone

Der FC Thun bleibt Leader der Super League. Der Aufsteiger erkämpft sich in der 10. Runde den 1:0-Sieg beim FC Sion und hält den FC St. Gallen um einen Punkt auf Distanz.

Keystone-SDA

25.10.2025, 20:07

25.10.2025, 20:08

Ein direkter Freistoss von YB-Leihgabe Kastriot Imeri in der 12. Minute sorgte in Sitten für den Unterschied. Für die Berner Oberländer war es im sechsten Auswärtsspiel der fünfte Sieg.

Der erste Verfolger des erstaunlichen Leaders kam zu einem ungefährdeten Heimsieg. Der FC St. Gallen deklassierte die Grasshoppers mit 5:0. Schon nach einer halben Stunde stand es unter anderem dank zweier Tore von Alessandro Vogt 3:0.

Resultate und Tabelle:

Samstag: Sion – Thun 0:1 (0:1). St. Gallen – Grasshoppers 5:0 (3:0). Winterthur – Luzern 20.30. – Sonntag: Zürich – Young Boys 14.00. Lausanne-Sport – Basel 16.30. Servette – Lugano 16.30.

1. Thun 10/22 (20:13). 2. St. Gallen 10/21 (23:10). 3. Basel 9/18 (19:10). 4. Sion 10/15 (14:11). 5. Young Boys 9/14 (15:17). 6. Luzern 9/13 (16:15). 7. Lugano 9/13 (13:15). 8. Zürich 9/13 (13:16). 9. Lausanne-Sport 9/9 (15:14). 10. Grasshoppers 10/9 (14:18). 11. Servette 9/8 (13:18). 12. Winterthur 9/2 (10:28).

