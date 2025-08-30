Pantaleo Creti traf in Thun zum 1:1 für die Grasshoppers Keystone

Der FC Thun muss erstmals in dieser Super-League-Saison Punkte abgeben. Der Aufsteiger kommt daheim gegen die Grasshoppers nur zu einem 1:1.

Keystone-SDA SDA

In der 84. Minute gelang dem kurz zuvor eingewechselten 17-jährigen Italiener Pantaleo Creti der Ausgleich für die weiterhin in dieser Saison sieglosen Grasshoppers. Die Thuner waren durch den ehemaligen FCZ-Mittelfeldspieler Nils Reichmuth fünf Minuten nach der Pause in Führung gegangen. Trotz der Punktverluste bleibt Thun mindestens bis nach der Länderspiel-Pause Leader.

Wie GC wartet auch der FC Winterthur weiterhin auf einen Sieg. Das Team von Uli Forte kassierte gegen den FC Zürich eine 1:3-Heimniederlage. Doppeltorschütze Matthias Phaëton und Steven Zuber trafen für den FCZ, Christian Gomis erzielte das zwischenzeitliche 1:2.

Resultate und Tabelle:

Samstag: Thun – Grasshoppers 1:1 (0:0). Winterthur – Zürich 1:3 (0:0). Sion – Basel 20.30. – Sonntag: Lausanne-Sport – St. Gallen 14.00. Servette – Luzern 16.30. Young Boys – Lugano 16.30.

1. Thun 5/13 (11:4). 2. St. Gallen 4/9 (11:3). 3. Sion 3/7 (7:2). 4. Luzern 4/7 (6:5). 5. Zürich 5/7 (8:10). 6. Basel 4/6 (8:7). 7. Young Boys 4/5 (5:6). 8. Lausanne-Sport 3/3 (5:6). 9. Lugano 3/3 (4:7). 10. Grasshoppers 5/3 (7:9). 11. Winterthur 5/2 (6:14). 12. Servette 3/1 (3:8).