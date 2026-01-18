Thun ist nicht zu bremsen, Basel nur mit Remis - Gallery Thun jubelt auch gegen die Grasshoppers Bild: Keystone Basels Xherdan Shaqiri musste sich daheim gegen Sion mit einem Punkt begnügen Bild: Keystone Thun ist nicht zu bremsen, Basel nur mit Remis - Gallery Thun jubelt auch gegen die Grasshoppers Bild: Keystone Basels Xherdan Shaqiri musste sich daheim gegen Sion mit einem Punkt begnügen Bild: Keystone

Der FC Thun startet mit einem überzeugenden Sieg in die Rückrunde der Super League. Der Leader schlägt GC auswärts mit 3:1, während der FC Basel sich daheim gegen Sion mit einem 1:1 begnügen muss.

Keystone-SDA SDA

Keine neun Minuten benötigte der Wintermeister Thun, um das Spiel bei den Grasshoppers vorzuentscheiden. Zwar gelang den Zürchern kurz nach der Pause eine kleine Antwort auf die Tore von Elmin Rastoder und Kastriot Imeri in Form des 1:2. Doch Thun stellte den Zweitore-Vorsprung in der 69. Minute durch Fabio Fehr wieder her.

Die Thuner führen nun sechs Punkte vor dem ersten Verfolger St. Gallen, dessen Partie der 20. Runde in Winterthur wegen des vereisten Rasens auf der Schützenwiese verschoben werden musste. Das drittplatzierte Lugano, das am Samstag in Luzern mit einem 5:2 überzeugte, hat sieben Zähler Rückstand. Basel liegt nach dem 1:1 gegen Sion bereits zehn Punkte hinter dem Aufsteiger und Leader.

Die Basler gingen durch Flavius Daniliuc zwar schon in der 4. Minute in Führung, kassierten aber nach der Pause das 1:1. Torschütze der Walliser war Liam Chipperfield, der gebürtige Basler und Sohn von FCB-Ikone Scott Chipperfield.

Keinen Sieger gab es zwischen Servette und Zürich (1:1). Die Genfer gingen nach einem Eckball durch Marco Burch in der 20. Minute in Führung. Der FCZ glich dank Damienus Reverson noch vor Ablauf der ersten halben Stunde aus. In der letzten Viertelstunde konnte Servette von der Überzahl nach dem Platzverweis gegen Lindrit Kamberi nicht profitieren.

Zürcher und Genfer konnten damit nicht wesentlich von der Niederlage der Young Boys profitieren, die den letzten Platz der Top 6 belegen. Nach der 1:3-Heimpleite gegen Lausanne-Sport am Samstag beträgt der Vorsprung der Berner auf die unmittelbar dahinter liegenden Waadtländer nur noch zwei Punkte.

Resultate und Tabelle:

Samstag: Luzern – Lugano 2:5 (1:3). Winterthur – St. Gallen verschoben. Young Boys – Lausanne-Sport 1:3 (1:2). – Sonntag: Servette – Zürich 1:1 (1:1). Basel – Sion 1:1 (1:0). Grasshoppers – Thun 1:3 (0:2).

1. Thun 20/43 (42:24). 2. St. Gallen 19/37 (38:22). 3. Lugano 20/36 (33:25). 4. Basel 20/33 (29:21). 5. Sion 20/31 (30:24). 6. Young Boys 20/29 (39:41). 7. Lausanne-Sport 20/27 (31:28). 8. Zürich 20/25 (29:36). 9. Luzern 20/21 (37:40). 10. Servette 20/21 (31:38). 11. Grasshoppers 20/17 (27:38). 12. Winterthur 19/10 (23:52).