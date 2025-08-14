Künftig Teamkollegen in Thun: Kastriot Imeri (links) und Nils Reichmuth Keystone

Kastriot Imeri wechselt leihweise bis Ende Saison von den Young Boys zum Kantonsrivalen FC Thun. Anschliessend besitzt der Klub aus dem Berner Oberland eine Kaufoption, wie er mitteilt.

Keystone-SDA SDA

Imeri wechselte vor drei Jahren mit grossen Hoffnungen von seinem Stammverein Servette in die Hauptstadt. Bei YB schaffte der technisch versierte Offensivspieler jedoch nie den Durchbruch. Nach einer soliden ersten Saison war ihn im Folgejahr eine Verletzung zurück. In der letzten Saison kam der 25-jährige Genfer mehrheitlich zu Teileinsätzen.

Die Leihe zum so forsch in die Saison gestarteten Aufsteiger soll Imeri nun dabei helfen, die ins Stocken geratene Karriere neu zu lancieren.