Super League Thun nun neun Punkte Vorsprung voraus – YB mit Befreiungsschlag

SDA

1.2.2026 - 18:32

Der FC Thun jubelt über den Sieg gegen Basel
Der FC Thun jubelt über den Sieg gegen Basel
Keystone

Aufsteiger Thun macht den nächsten Schritt in Richtung erstem Meistertitel. Das Team von Trainer Mauro Lustrinelli gewinnt in Basel 2:1.

Keystone-SDA

01.02.2026, 18:32

01.02.2026, 18:39

Damit führen die Berner Oberländer die Tabelle nun mit neun Punkten Vorsprung auf Lugano an, das am Samstag bei den Grasshoppers nicht über ein 1:1 hinausgekommen war. St. Gallen verspielte in Luzern eine 2:0-Führung – das 2:2 der Zentralschweizer durch den 18-jährigen Andrej Vasovic fiel in der 95. Minute – und verpasste es, Lugano vom 2. Platz zu verdrängen.

Der weiterhin viertklassierte FCB, der beim Super League-Debüt des neuen Trainers Stephan Lichtsteiner im sechsten Heimspiel in Folge sieglos blieb, liegt nun 13 Punkte hinter Thun und dürfte den Titel kaum noch verteidigen. Ein Befreiungsschlag gelang den Young Boys, die zuvor viermal in Folge verloren hatten. Die Berner setzten sich zu Hause gegen Zürich 3:0 durch.

Resultate und Rangliste:

Resultate. Samstag: Servette – Sion 3:3 (2:1). Winterthur – Lausanne-Sport 2:1 (1:0). Grasshoppers – Lugano 1:1 (0:0). – Sonntag: Luzern – St. Gallen 2:2 (0:1). Basel – Thun 1:2 (0:1). Young Boys – Zürich 3:0 (1:0).

Rangliste: 1. Thun 22/49 (48:26). 2. Lugano 22/40 (38:27). 3. St. Gallen 21/38 (42:28). 4. Basel 22/36 (34:26). 5. Sion 22/33 (34:28). 6. Young Boys 22/32 (43:45). 7. Lausanne-Sport 22/28 (33:31). 8. Servette 22/25 (38:43). 9. Zürich 22/25 (32:43). 10. Luzern 22/23 (40:43). 11. Grasshoppers 22/19 (29:40). 12. Winterthur 21/13 (26:57).

