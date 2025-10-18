Meist einen Schritt schneller: Der weiter verblüffende Aufsteiger Thun mit Leonardo Bertone (li.) schickte auch Servette (Miroslav Stevanovic) mit einer Pleite nach Hause Keystone

Der FC Thun und der FC Basel festigen mit Heimsiegen ihre Position an der Spitze der Super League. Zum Auftakt der 9 Runde gewinnen sie gegen Servette respektive Winterthur.

Der überraschende Aufsteiger Thun wird auch nach dem Ende der 9. Runde Leader bleiben. Die Berner Oberländer wendeten die Partie gegen Servette trotz eines Rückstands schon nach fünf Minuten. Weniger als eine Viertelstunde später führte das Team von Mauro Lustrinelli dank Treffern des Ex-Servettien Kastriot Imeri und Brighton Labeau 2:1 – in der Nachspielzeit folgte mit dem 3:1 die Siegsicherung.

Thun reagierte damit auf die ersten zwei Niederlagen im September mit zwei Erfolgen in St. Gallen und gegen Servette. Die weit ambitionierteren Genfer bleiben hingegen nach der zweiten Niederlage in Folge auf dem zweitletzten Platz kleben.

Hinter ihnen liegt nur noch der FC Winterthur. Das Team von Uli Forte blieb beim 0:3 in Basel chancenlos, wartet auch nach neun Spielen auf den ersten Sieg in dieser Saison und verlor schon zum fünften Mal in Folge. Der FCB bleibt Thun mit einem Punkt Rückstand auf den Fersen.

Resultate und Rangliste:

Resultate. Samstag: Basel – Winterthur 3:0 (3:0). Thun – Servette 3:1 (2:1). Lugano – Zürich 20.30 Uhr. – Sonntag: Grasshoppers – Sion 14.00 Uhr. Luzern – Lausanne-Sport 16.30. Young Boys – St. Gallen 16.30.

Rangliste: 1. Thun 9/19. 2. Basel 9/18. 3. St. Gallen 8/15. 4. Young Boys 8/14. 5. Zürich 8/13. 6. Sion 8/12. 7. Luzern 8/12. 8. Lugano 8/10. 9. Grasshoppers 8/9. 10. Lausanne-Sport 8/8. 11. Servette 9/8. 12. Winterthur 9/2.