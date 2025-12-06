Leader Thun kann wieder jubeln Keystone

Der Super-League-Leader Thun reagiert auf die zwei Niederlagen zuletzt und gewinnt sein Heimspiel in der 16. Runde gegen Luzern mit 4:1. Servette schlägt die Grasshoppers 1:0.

Keystone-SDA SDA

Der Vorsprung von Thun auf Verfolger St. Gallen schmolz zuletzt bedenklich schnell. Am Samstag zeigten die Berner Oberländer aber eine eindrückliche Reaktion auf die Niederlagen gegen Lugano (0:1) und in Lausanne (1:2). Gegen das kriselnde Luzern machte der Aufsteiger bereits in der ersten Halbzeit alles klar. Zur Pause führte Thun nach Toren von Brighton Labeau (18.), Genis Montolio (34.) und Jan Bamert (36.) bereits mit 3:0. Franz-Ethan Meichtry sorgte nach einer knappen Spielstunde für die Entscheidung. Lars Villiger traf für die Gäste in der Nachspielzeit.

Die Berner Oberländer bauten den Vorsprung in der Tabelle auf sechs Punkte aus. St. Gallen ist im Abendspiel gegen den FCZ ab 20.30 Uhr gefordert und kann nachziehen.

Servette kehrte nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg auf die Erfolgsstrasse zurück. Die Genfer gewannen auswärts gegen den Tabellenvorletzten Grasshoppers dank eines Treffers von Steve Rouiller in der 21. Minute mit 1:0 und vergrösserten den Abstand zum Gegner auf fünf Punkte.

Resultate und Rangliste:

Samstag: Grasshoppers – Servette 0:1 (0:1). Thun – Luzern 4:1 (3:0). St. Gallen – Zürich 20.30. – Sonntag: Winterthur – Basel 14.00. Lausanne-Sport – Lugano 16.30. Sion – Young Boys 16.30.

1. Thun 16/34 (31:18). 2. St. Gallen 15/28 (30:18). 3. Young Boys 15/26 (34:27). 4. Basel 15/24 (23:17). 5. Lugano 15/23 (20:21). 6. Sion 15/21 (23:20). 7. Zürich 15/20 (22:27). 8. Lausanne-Sport 15/19 (27:23). 9. Servette 16/19 (27:31). 10. Luzern 16/18 (30:31). 11. Grasshoppers 16/14 (19:30). 12. Winterthur 15/9 (19:42).