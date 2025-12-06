  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Super League Thun und Servette beenden Negativlauf

SDA

6.12.2025 - 19:56

Leader Thun kann wieder jubeln
Leader Thun kann wieder jubeln
Keystone

Der Super-League-Leader Thun reagiert auf die zwei Niederlagen zuletzt und gewinnt sein Heimspiel in der 16. Runde gegen Luzern mit 4:1. Servette schlägt die Grasshoppers 1:0.

Keystone-SDA

06.12.2025, 19:56

06.12.2025, 20:13

Der Vorsprung von Thun auf Verfolger St. Gallen schmolz zuletzt bedenklich schnell. Am Samstag zeigten die Berner Oberländer aber eine eindrückliche Reaktion auf die Niederlagen gegen Lugano (0:1) und in Lausanne (1:2). Gegen das kriselnde Luzern machte der Aufsteiger bereits in der ersten Halbzeit alles klar. Zur Pause führte Thun nach Toren von Brighton Labeau (18.), Genis Montolio (34.) und Jan Bamert (36.) bereits mit 3:0. Franz-Ethan Meichtry sorgte nach einer knappen Spielstunde für die Entscheidung. Lars Villiger traf für die Gäste in der Nachspielzeit.

Die Berner Oberländer bauten den Vorsprung in der Tabelle auf sechs Punkte aus. St. Gallen ist im Abendspiel gegen den FCZ ab 20.30 Uhr gefordert und kann nachziehen.

Servette kehrte nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg auf die Erfolgsstrasse zurück. Die Genfer gewannen auswärts gegen den Tabellenvorletzten Grasshoppers dank eines Treffers von Steve Rouiller in der 21. Minute mit 1:0 und vergrösserten den Abstand zum Gegner auf fünf Punkte.

Resultate und Rangliste:

Samstag: Grasshoppers – Servette 0:1 (0:1). Thun – Luzern 4:1 (3:0). St. Gallen – Zürich 20.30. – Sonntag: Winterthur – Basel 14.00. Lausanne-Sport – Lugano 16.30. Sion – Young Boys 16.30.

1. Thun 16/34 (31:18). 2. St. Gallen 15/28 (30:18). 3. Young Boys 15/26 (34:27). 4. Basel 15/24 (23:17). 5. Lugano 15/23 (20:21). 6. Sion 15/21 (23:20). 7. Zürich 15/20 (22:27). 8. Lausanne-Sport 15/19 (27:23). 9. Servette 16/19 (27:31). 10. Luzern 16/18 (30:31). 11. Grasshoppers 16/14 (19:30). 12. Winterthur 15/9 (19:42).

Meistgelesen

Spurensuche nach Alexander Eichwald verläuft im Nichts
Alphand führt vor Goggia – Rast kommt als nächste
Leader Thun kehrt gegen Luzern auf die Siegerstrasse zurück

Videos aus dem Ressort

GC – Servette 0:1

GC – Servette 0:1

Super League | 16. Runde | Saison 25/26

06.12.2025

Thun – Luzern 4:1

Thun – Luzern 4:1

Super League | 16. Runde | Saison 25/26

06.12.2025

WM: DFB-Elf spielt in Gruppe E gegen Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador

WM: DFB-Elf spielt in Gruppe E gegen Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador

STORY: Deutschland trifft bei der Fussballweltmeisterschaft im kommenden Jahr in der Vorrunde auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Dies ergab die Auslosung in Washington am Freitag. Das Turnier findet in den USA, Mexiko und Kanada statt. Julian Nagelsmann, Bundestrainer: «Wir haben Gegner, die auf der einen Seite der Afrika-Sieger sind, die Zweiter geworden sind in Südamerika in der Gruppe. Ecuador, die viele Topspieler haben, die in Europa auch Schlüsselspieler in ihren Clubs sind. Curaçao, ist auch die Wundertüte, die haben es extrem überraschend, aber super verdient, auch geschafft, die Quali mit einem sehr erfahrenen Trainer, mit Dick Advocaat, den wir aus der Bundesliga kennen. Das ist eine Gruppe schon, die uns fordern wird, von Tag eins an.» Das WM-Eröffnungsspiel findet am 11. Juni im Aztekenstadion in Mexiko statt. Dort wird dann Gastgeber Mexiko gegen Südafrika spielen. Das Finale ist über fünf Wochen später, am 19. Juli, im MetLife Stadium in der Nähe von New York.  Vor der Auslosung erhielt US-Präsident Donald Trump den neuen Friedenspreis der Fifa. Und die Medaille, die mit dem Pokal einherging, die hängte sich Donald J. Trump einfach selber um. Der Fussball-Weltverband beschreibt den Preis als eine Auszeichnung für Personen, Zitat, «die aussergewöhnliche und ausserordentliche Massnahmen für den Frieden ergriffen und dadurch Menschen auf der ganzen Welt vereint haben».

06.12.2025

GC – Servette 0:1

GC – Servette 0:1

Thun – Luzern 4:1

Thun – Luzern 4:1

WM: DFB-Elf spielt in Gruppe E gegen Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador

WM: DFB-Elf spielt in Gruppe E gegen Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

«Fremdschäm-Karneval». Infantinos erniedrigendes Verhalten vor Trump entsetzt die Weltpresse

«Fremdschäm-Karneval»Infantinos erniedrigendes Verhalten vor Trump entsetzt die Weltpresse

Losglück für die Nati. Streller: «Wer Katar nicht schlägt, hat in der K.o.-Phase der WM nichts verloren»

Losglück für die NatiStreller: «Wer Katar nicht schlägt, hat in der K.o.-Phase der WM nichts verloren»

Xhaka: «Eine sehr coole Gruppe». Duell gegen Italien möglich: Auf diese Nationen trifft die Schweiz an der WM 2026

Xhaka: «Eine sehr coole Gruppe»Duell gegen Italien möglich: Auf diese Nationen trifft die Schweiz an der WM 2026