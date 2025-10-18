Der Höhenflug von Aufsteiger Thun geht weiter Keystone

Aufsteiger Thun verblüfft weiter. Die Mannschaft Trainer Mauro Lustrinelli bezwingt mit 3:1 auch Servette und verteidigt die Tabellenführung.

Keystone-SDA SDA

Vor dem Duell gegen Servette hatte Thun in der laufenden Meisterschaft sechs Punkte nach Rückstand geholt. Nun gelang den Berner Oberländern auch gegen Servette eine Wende. Der von den Young Boys ausgeliehene Kastriot Imeri glich für das Heimteam nur eine Minute nach dem 0:1 von Miroslav Stevanovic (6.) aus.

Es war für Imeri ebenso das erste Tor im Dress von Thun wie für Brighton Labeau, der bereits in der 18. Minute das entscheidende 2:1 erzielte. Labeau hatte schon zwei Minuten zuvor gejubelt, doch wurde das Tor aberkannt, weil er zuvor den Ball leicht mit der Hand berührt hatte. In der 93. Minute machte Ethan Meichtry mit dem 3:1 alles klar.

Es war für Thun der neunte Sieg im 13. Heimspiel gegen Servette in der Super League (seit der Saison 2003/04). Dazu kommen drei Unentschieden. Damit feierte Marco Bürki ein erfolgreiches Debüt. Der 32-jährige Captain des Aufsteigers bestritt seine 100. Partie in der höchsten Schweizer Liga, in der er am 23. Mai 2012 debütiert hatte.

Während Thun die Tabelle mit 19 Punkten weiterhin anführt, kommt Servette auch nach dem Trainerwechsel von Thomas Häberli zu Jocelyn Gourvennec im August nicht vom Fleck. Die Genfer belegen mit acht Zählern den zweitletzten Tabellenplatz.

Telegramm

Thun – Servette 3:1 (2:1)

8609 Zuschauer. – SR Gianforte. – Tore: 6. Stevanovic (Mazikou) 0:1. 7. Imeri (Käit) 1:1. 18. Labeau 2:1. 93. Meichtry 3:1.

Thun: Steffen; Dähler, Bamert, Bürki, Heule (81. Franke); Käit, Bertone; Matoshi (81. Meichtry), Imeri (60. Reichmuth); Labeau (76. Stewart), Ibayi (60. Rastoder).

Servette: Mall; Magnin (64. Atangana), Rouiller, Severin, Mazikou (88. Baron); Stevanovic, Cognat (76. Morandi), Fomba, Njoh; Antunes (64. Mráz); Ayé.

Bemerkungen: Verwarnungen: 71. Cognat, 84. Bürki, 84. Mazikou.