Assistgeber Renato Steffen gratulierte Daniel Dos Santos zu seinem Traumtor beim 1:0-Sieg von Lugano gegen Thun Keystone

Der souveräne Leader Thun kassiert zum dritten Mal in dieser Saison zwei Niederlage in Folge. Das Team von Trainer Mauro Lustrinelli verliert in Lugano 0:1.

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Das entscheidende 1:0 erzielte Daniel Dos Santos in der 59. Minute mit einem herrlichen Treffer – er zirkelte den Ball knapp innerhalb des Strafraums ins Lattenkreuz. Beim Jubeln hielt er sich zurück, da er bereits in der Jugend für Thun gespielt hatte, ehe er 2024 ins Tessin wechselte.

Die Berner Oberländer haben in der laufenden Meisterschaft schon 22 Punkte nach einem Rückstand geholt – Ligabestwert. Unter anderem hatten sie in der ersten Runde in Lugano nach einem 0:1 noch mit 2:1 gesiegt. Diesmal allerdings blieb eine Reaktion aus. Es war erst das dritte Mal in dieser Saison, dass Thun kein Tor erzielte – das zweite Mal gegen Lugano, zuvor hatten sie auch zu Hause 0:1 verloren.

Der Leader kann die Niederlage jedoch verschmerzen: Selbst wenn St. Gallen am Montag zu Hause gegen Zürich gewinnen sollte, würde der Vorsprung auf die Ostschweizer immer noch zwölf Punkte betragen. Für Lugano war es der erste Sieg nach drei Spielen mit nur zwei Zählern, ein Ergebnis, das insgesamt in Ordnung ging. Schon in der 6. Minute hätten die Tessiner in Führung gehen können, als der auffällige Renato Steffen aus bester Position am Pfosten scheiterte. Auf Thuner Seite schoss Kastriot Imeri in der 21. Minute an die Lattenoberkante.

Telegramm:

Lugano – Thun 1:0 (0:0)

4638 Zuschauer. – SR von Mandach. – Tor: 59. Daniel Dos Santos (R. Steffen) 1:0.

Lugano: Saipi; Papadopoulos, Mai, Delcroix; Zanotti (84. Alioski), Bislimi, Grgic, Cimignani (71. Martim Marques); R. Steffen (84. Mahmoud), Daniel Dos Santos (84. Bottani); Koutsias (90. Pihlström).

Thun: N. Steffen; Fehr, Montolio, Bamert, Heule; Bertone (79. Roth), Käit (86. Gutbub); Meichtry (67. Dursun), Imeri (67. Reichmuth); Labeau (67. Matoshi), Rastoder.

Bemerkungen: Verwarnungen: 5. Montolio, 42. Papadopoulos, 56. Cimignani, 64. Heule, 93. N. Steffen.