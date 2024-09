Abwehr-Bollwerk hält: Thuns Marco Bürki (li.) blockt einen Schuss von Xamax-Stürmer Paschal Durugbor Keystone

Der FC Thun übernimmt dank einem 1:0-Sieg im Spitzenkampf gegen Neuchâtel Xamax wieder die Spitze der Challenge League. Der bisherige Leader Etoile Carouge geht bei Stade Lausanne-Ouchy 1:5 unter.

SDA

Nach drei Spielen mit nur zwei Punkten kehrte Thun zum Siegen zurück. Valmir Matoshi erzielte im Berner Oberland den einzigen Treffer in der 65. Minute. Trotz klarer Überlegenheit musste das Team von Coach Mauro Lustrinelli wegen der schlechten Chancenauswertung aber bis zum Ende um die drei Zähler zittern.

Die Zeit von Etoile Carouge an der Spitze der Challenge League war nur kurz. Nach zuvor drei Siegen in Folge lief für die Genfer bei Stade in Lausanne von Anfang an nichts zusammen. Warren Caddy und Mergim Qarri brachten den Super-League-Absteiger bereits in den ersten sechs Minuten 2:0 in Führung. Die zweite Hälfte begann nicht besser, nach einer Viertelstunde stand es 4:0.

Mit dem Kantersieg im ersten Spiel nach der Freistellung von Coach Ricardo Dionisio gab Stade Lausanne-Ouchy die rote Laterne ab. Neues Schlusslicht ist der Kantonsnachbar Stade Nyonnais – nach einer 1:2-Niederlage gegen Aarau.

An der Spitze liegt Thun nun zwei Punkte vor Xamax und Etoile Carouge.

