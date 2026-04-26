Die Thuner Mannschaft muss in der Stockhorn-Arena zusehen, wie der FC St. Gallen Thuns Meisterparty mit dem späten 2:1-Siegtreffer bei den Young Boys hinausschiebt Keystone

Thun kann die Meisterkorken auch am Sonntag noch nicht knallen lassen. St. Gallen gewinnt bei den Young Boys dank eines späten Treffers 2:1 und vertagt damit die Vollzugsmeldung ein weiteres Mal.

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Chima Okoroji verwandelte in der 92. Minute einen Freistoss aus spitzem Winkel durch die schlecht postierte YB-Mauer zum St. Galler Auswärtssieg in Bern und schob die Thuner Meisterfeier damit gerade noch einmal auf. Tags zuvor hatte Thun seinen ersten Matchball zuhause gegen Lugano durch ein 0:1 nicht nutzen können.

Zehn Minuten vor Okorojis spätem Siegtor hatte Ebrima Colley für YB ausgeglichen und die Thuner Fans, die im Berner Oberland beim Public Viewing in der Stockhorn-Arena die Meisterfeier herbeisehnten, zu früh jubeln lassen. St. Gallens 1:0 erzielte Lukas Görtler nach einer Stunde vom Penaltypunkt.

Im Abstiegskampf schwand Winterthurs Hoffnung auf den immer unwahrscheinlicheren Ligaerhalt weiter. Die Zürcher verloren bei Servette in Genf nach drei Gegentoren zwischen der 21. und der 29. Minute 3:5 und liegen auch vier Runden vor Schluss acht Punkte hinter dem Barrageplatz.

Im dritten Spiel des Tages feierte Sion einen seltenen Auswärtssieg beim FC Basel. Die Walliser gewannen dank Toren von Rilind Nivokazi und Josias Lukembila 2:0.

Auch in den Samstagsspielen der Relegation Round hatte es für die auf den letzten drei Plätzen liegenden Zürcher Klubs Niederlagen abgesetzt. Die Grasshoppers unterlagen zuhause Luzern 1:2, der FC Zürich verlor bei Lausanne-Sport 0:3.

Resultate und Rangliste:

Meisterrunde. Resultate. Sonntag: Basel – Sion 0:2 (0:1). Young Boys – St. Gallen 1:2 (0:0). – Samstag: Thun – Lugano 0:1 (0:0). – Rangliste: 1. Thun 34/74 (75:38). 2. St. Gallen 34/63 (66:41). 3. Lugano 34/60 (51:38). 4. Sion 34/55 (53:35). 5. Basel 34/53 (51:47). 6. Young Boys 34/48 (66:62).

Abstiegsrunde. Resultate. Sonntag: Servette – Winterthur 5:3 (3:2). – Samstag: Grasshoppers – Luzern 1:2 (1:0). Lausanne-Sport – Zürich 3:0 (3:0). – Rangliste: 1. Luzern 34/43 (66:62). 2. Servette 34/43 (62:60). 3. Lausanne-Sport 34/42 (50:54). 4. Zürich 34/34 (45:66). 5. Grasshoppers 34/27 (41:67). 6. Winterthur 34/19 (38:91).