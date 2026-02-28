St. Gallens Doppeltorschütze Alessandro Vogt (rechts) setzt sich gegen den Winterthurer Dario Ulrich durch Keystone

Der FC Thun nimmt einen weiteren Schritt Richtung historischen Meistertitel. Verfolger St. Gallen gewinnt gegen Schlusslicht Winterthur dank spätem Penalty.

Dass der FC Thun irgendwann in dieser Saison seinen ersten Meistertitel feiern wird, ist in der Fussballschweiz längst eine erwartete Sensation geworden. Am Samstagabend konnten die Berner Oberländer einen nächsten Schritt dazu machen, am Ende der Super-League-Saison als Aufsteiger auf dem Thron des Schweizer Meisters zu sitzen.

Im Duell der beiden formstärksten Mannschaften kam das Team von Trainer Mauro Lustrinelli zu einem 2:1-Erfolg gegen Luzern und feierte damit den zehnten Sieg in Serie. Luzern verpasste derweil den vierten Sieg de suite.

Damit wahrten die Thuner ihr Polster von 14 Punkten auf den ersten Verfolger. St. Gallen gewann gegen Schlusslicht Winterthur dank zwei Treffern von Alessandro Vogt nach einem 0:1-Rückstand noch mit 2:1.