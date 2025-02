Haare ab bei Odermatt

Frisuren-Wahnsinn bei Franjo von Allmen und Co. an der Siegerehrung in Saalbach

Was ist denn beim Speed-Team der Männer los? Zur Siegerehrung nach der WM-Abfahrt in Saalbach tauchen Franjo von Allmen, Marco Odermatt und Co. mit total verrückten Frisuren auf. Aber sehen Sie selbst.

Von Tobias Benz