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ATP Troicki neuer Trainer von Djokovic

SDA

21.5.2026 - 06:24

Novak Djokovic hat nun seinen Landsmann Viktor Troicki als Trainer an seiner Seite
Novak Djokovic hat nun seinen Landsmann Viktor Troicki als Trainer an seiner Seite
Keystone

Novak Djokovic hat wieder einen Trainer. Der am Freitag 39 Jahre alt werdende Serbe spannt nunmehr mit seinem Landsmann Viktor Troicki zusammen.

Keystone-SDA

21.05.2026, 06:24

21.05.2026, 07:44

«Willkommen an meinen Freund, Teamkollegen und jetzt Trainer Viktor Troicki», schrieb der ehemalige Weltranglisten-Erste auf seinem Instagram-Profil. Der ein Jahr ältere Troicki, in der Weltrangliste einst auf Platz 12 klassiert und früher Captain von Serbiens Davis-Cup-Team, gehörte bereits zum Trainerstab, als Djokovic bei den Olympischen Spielen im vorletzten Sommer in Paris in Roland Garros die Goldmedaille gewann.

Offiziell war Djokovic ein Jahr ohne Chefcoach gewesen. Im vergangenen Mai beendete er die Zusammenarbeit mit dem Schotten Andy Murray.

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