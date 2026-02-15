  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

LS – Servette 3:3 Trotz langer Überzahl holt Lausanne nur einen Punkt

SDA

15.2.2026 - 19:02

Servettes Miroslav Stevanovic gelangen drei Skorerpunkte
Servettes Miroslav Stevanovic gelangen drei Skorerpunkte
Keystone

Lausanne-Sport gibt im Rennen um einen Platz in der Meisterrunde auf ärgerliche Weise Punkte ab. Beim 3:3 daheim gegen Servette kassieren die Waadtländer trotz langer Überzahl zweimal den Ausgleich.

Keystone-SDA

15.02.2026, 19:02

15.02.2026, 19:07

Das Remis hilft keinem der beiden Teams weiter. Die Lausanner liegen sechs Punkte hinter dem sechstplatzierten YB, während Servette schon neun Zähler Rückstand hat. Bis zur Zweiteilung der Liga sind noch acht Runden zu spielen.

Servette kann sich immerhin damit trösten, dass es unverhofft zu dem einen Punkt im Léman-Derby gekommen ist. Sieben Minuten nach der 1:0-Führung durch Samuel Mraz (20.) leistete sich Marco Burch ein Foul im eigenen Strafraum, das mit einem Penalty und einer Roten Karte bestraft wurde. Jamie Roche traf vom Elfmeterpunkt, bevor Seydou Traoré noch vor der Pause die Waadtländer erstmals in Führung schoss.

Servettes Retter war Miroslav Stevanovic. Der bosnische Routinier, der schon den Pass zum 1:0 gespielt hatte, glich in der 59. Minute ein erstes Mal aus und schoss in der Nachspielzeit, eine gute Viertelstunde nachdem der junge Omar Janneh die Lausanner wieder in Führung gebracht hatte, auch das 3:3. Zum Zeitpunkt des zweiten Treffers von Stevanovic waren beide Teams nur noch zu zehnt auf dem Feld. Nicky Beloko sah in der 89. Minute die zweite Gelbe Karte.

Telegramm:

Lausanne-Sport – Servette 3:3 (2:1)

7949 Zuschauer. – SR Kanagasingam. – Tore: 20. Mráz (Stevanovic) 0:1. 28. Roche (Penalty) 1:1. 39. Traore 2:1. 59. Stevanovic (Njoh) 2:2. 73. Janneh (Diakite) 3:2. 91. Stevanovic (Njoh) 3:3.

Lausanne-Sport: Letica; Bergvall, Mouanga, Sow, Poaty (64. Fofana); Custodio, Roche, Beloko; Lekoueiry (74. Mollet); Traore (64. Diakite), Butler-Oyedeji (64. Janneh).

Servette: Mall; Burch, Rouiller, Mazikou (46. Severin); Houboulang Mendes (80. Allix), Cognat, Douline, Njoh; Stevanovic, Mráz (93. Fomba), Jallow (81. Lopes).

Bemerkungen: 27. Rote Karte gegen Burch (Notbremse). 89. Gelb-Rote Karte gegen Beloko. Verwarnungen: 45. Roche, 68. Beloko.

Meistgelesen

Shaqiris doppelter Penalty-Fehlschuss kostet Basel den Sieg
Luxus-Townhouses in Baden finden kaum Abnehmer
Jetzt reagiert Obama auf Trumps rassistisches Affen-Video

Videos aus dem Ressort

Grgic: «Nicht das Resultat, das wir uns erhofft hatten»

Grgic: «Nicht das Resultat, das wir uns erhofft hatten»

15.02.2026

Croci-Torti: «Schade, konnten wir die drei Punkte nicht holen»

Croci-Torti: «Schade, konnten wir die drei Punkte nicht holen»

15.02.2026

Ajeti: «Wir müssen aus dieser Situation herauskommen»

Ajeti: «Wir müssen aus dieser Situation herauskommen»

15.02.2026

Grgic: «Nicht das Resultat, das wir uns erhofft hatten»

Grgic: «Nicht das Resultat, das wir uns erhofft hatten»

Croci-Torti: «Schade, konnten wir die drei Punkte nicht holen»

Croci-Torti: «Schade, konnten wir die drei Punkte nicht holen»

Ajeti: «Wir müssen aus dieser Situation herauskommen»

Ajeti: «Wir müssen aus dieser Situation herauskommen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Deutschland. Augsburg feiert wichtigen Heimsieg

DeutschlandAugsburg feiert wichtigen Heimsieg

Deutschland. Hattrick von Géraldine Reuteler

DeutschlandHattrick von Géraldine Reuteler

Verbesserungspotenzial. 12. Platz für Schweizer Fussball im Nachhaltigkeitsranking

Verbesserungspotenzial12. Platz für Schweizer Fussball im Nachhaltigkeitsranking