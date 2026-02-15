Servettes Miroslav Stevanovic gelangen drei Skorerpunkte Keystone

Lausanne-Sport gibt im Rennen um einen Platz in der Meisterrunde auf ärgerliche Weise Punkte ab. Beim 3:3 daheim gegen Servette kassieren die Waadtländer trotz langer Überzahl zweimal den Ausgleich.

Das Remis hilft keinem der beiden Teams weiter. Die Lausanner liegen sechs Punkte hinter dem sechstplatzierten YB, während Servette schon neun Zähler Rückstand hat. Bis zur Zweiteilung der Liga sind noch acht Runden zu spielen.

Servette kann sich immerhin damit trösten, dass es unverhofft zu dem einen Punkt im Léman-Derby gekommen ist. Sieben Minuten nach der 1:0-Führung durch Samuel Mraz (20.) leistete sich Marco Burch ein Foul im eigenen Strafraum, das mit einem Penalty und einer Roten Karte bestraft wurde. Jamie Roche traf vom Elfmeterpunkt, bevor Seydou Traoré noch vor der Pause die Waadtländer erstmals in Führung schoss.

Servettes Retter war Miroslav Stevanovic. Der bosnische Routinier, der schon den Pass zum 1:0 gespielt hatte, glich in der 59. Minute ein erstes Mal aus und schoss in der Nachspielzeit, eine gute Viertelstunde nachdem der junge Omar Janneh die Lausanner wieder in Führung gebracht hatte, auch das 3:3. Zum Zeitpunkt des zweiten Treffers von Stevanovic waren beide Teams nur noch zu zehnt auf dem Feld. Nicky Beloko sah in der 89. Minute die zweite Gelbe Karte.

Telegramm:

Lausanne-Sport – Servette 3:3 (2:1)

7949 Zuschauer. – SR Kanagasingam. – Tore: 20. Mráz (Stevanovic) 0:1. 28. Roche (Penalty) 1:1. 39. Traore 2:1. 59. Stevanovic (Njoh) 2:2. 73. Janneh (Diakite) 3:2. 91. Stevanovic (Njoh) 3:3.

Lausanne-Sport: Letica; Bergvall, Mouanga, Sow, Poaty (64. Fofana); Custodio, Roche, Beloko; Lekoueiry (74. Mollet); Traore (64. Diakite), Butler-Oyedeji (64. Janneh).

Servette: Mall; Burch, Rouiller, Mazikou (46. Severin); Houboulang Mendes (80. Allix), Cognat, Douline, Njoh; Stevanovic, Mráz (93. Fomba), Jallow (81. Lopes).

Bemerkungen: 27. Rote Karte gegen Burch (Notbremse). 89. Gelb-Rote Karte gegen Beloko. Verwarnungen: 45. Roche, 68. Beloko.