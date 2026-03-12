  1. Privatkunden
WM 2026 Trump rät Iran aus Sicherheitsgründen von WM-Teilnahme ab

SDA

12.3.2026 - 17:50

Donald Trump, im Bild mit dem für ihn erfundenen FIFA-Friedenspreis um den Hals, äussert Sicherheitsbedenken im Bezug auf eine WM-Teilnahme Irans
Donald Trump, im Bild mit dem für ihn erfundenen FIFA-Friedenspreis um den Hals, äussert Sicherheitsbedenken im Bezug auf eine WM-Teilnahme Irans
Keystone

US-Präsident Donald Trump sieht eine Teilnahme der iranischen Nationalmannschaft an der Fussball-WM in den USA als Sicherheitsrisiko.

Keystone-SDA

12.03.2026, 17:50

12.03.2026, 21:38

«Die iranische Fussball-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft willkommen, aber ich glaube wirklich nicht, dass es angemessen ist, dass sie dort ist – um ihres eigenen Lebens und ihrer Sicherheit willen», teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit.

Die Männer-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko beginnt am 11. Juni. In der Gruppenphase trifft der Iran auf Belgien, Neuseeland und Ägypten. Alle drei Spiele werden in den USA ausgetragen. Die Vereinigten Staaten und Israel greifen den Iran seit Ende Februar an. Das Land führt Gegenschläge aus.

Irans Sportminister Ahmad Donjamali hatte eine WM-Teilnahme seines Landes angesichts der Eskalation im Nahen Osten bereits infrage gestellt. FIFA-Präsident Gianni Infantino berichtete zuletzt nach einem Treffen mit Trump, dass der US-Präsident zugesichert habe, dass die iranische Nationalmannschaft trotz des Krieges im Nahen Osten bei der WM in den USA antreten dürfe.

