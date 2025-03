Reece James sorgt mit einem sehenswerten Freistoss für die Führung für England gegen Lettland Keystone

England kommt im zweiten Spiel der WM-Qualifikation zum zweiten Sieg. Die Mannschaft von Thomas Tuchel schlägt Lettland ohne Probleme 3:0.

Keystone-SDA SDA

Obwohl die Three Lions in Sachen Ballbesitz deutlich überlegen waren, waren sie in der ersten Halbzeit auf eine Standardsituation angewiesen, um die Defensive der Letten zu überwinden. Reece James traf vor der Pause mit einem herrlichen Freistoss.

In der zweiten Halbzeit sorgten Rekordtorschütze Harry Kane und Eberechi Eze für die Entscheidung für die Engländer, die somit nach dem Sieg am Freitag gegen Albanien perfekt in die WM-Qualifikation gestartet sind. Im Juni reisen die Briten dann nach Andorra.