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Nationalteam Ugrinic muss passen – Okafor kehrt zurück

SDA

23.3.2026 - 12:36

Noah Okafor - hier bei einem Training im November 2014 im Zürcher Letzigrund - kehrt in den Kreis der Schweizer Nationalmannschaft zurück
Noah Okafor - hier bei einem Training im November 2014 im Zürcher Letzigrund - kehrt in den Kreis der Schweizer Nationalmannschaft zurück
Keystone

Noah Okafor kehrt ins Nationalteam zurück. Der 25-jährige Angreifer von Leeds United wird von Nationaltrainer Murat Yakin nachnominiert, weil Filip Ugrinic verletzungsbedingt den Zusammenzug verpasst.

Keystone-SDA

23.03.2026, 12:36

Okafor stand letztmals im Herbst 2024 im Schweizer Aufgebot, danach war er von Yakin wegen teilweise mangelnder Einstellung nicht mehr ins Nationalkader berufen worden. Mittlerweile fand zwischen dem Stürmer, der am Samstag nach einer überstandenen Oberschenkelverletzung erstmals wieder mit Leeds auf dem Platz stand, und Yakin ein klärendes Gespräch statt.

Die Schweiz trifft am Freitag in Basel auf Deutschland (Spielbeginn 20.45 Uhr) und am Dienstag, 31. März, in Oslo auf Norwegen (18.00 Uhr).

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