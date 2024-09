Deniz Undav rettet Stuttgart gegen Wolfsburg einen Punkt Keystone

Nach der 5:1-Gala gegen Dortmund in der Vorwoche braucht Stuttgart in Wolfsburg das Glück des Tüchtigen. Deniz Undav trifft in der 97. Minute für die in Unterzahl spielenden Gäste zum 2:2-Ausgleich.

SDA

In der 63. Minute wurde Stuttgarts Atakan Karazor mit der zweiten Gelben Karte des Feldes verwiesen – ein harter Entscheid. Fünf Minuten darauf traf Wolfsburg Mohamed Amoura zum vermeintlichen Siegtreffer für das Heimteam, bei dem Cédric Zesiger in der Innenverteidigung durchspielte. Doch der eingewechselte Undav rettete den Gästen, die mit Fabian Rieder in der Startaufstellung angetreten waren, mit seinem Volley-Treffer kurz vor Abpfiff einen Punkt.

Ein spätes Tor gab es auch in Mönchengladbach, wo Tomas Cvancara in der 96. Minute das siegbringende 1:0 für die Gastgeber erzielte. Damit durften Trainer Gerardo Seoane, Verteidiger Nico Elvedi und der derzeit verletzte Goalie Jonas Omlin gegen Union Berlin doch noch den zweiten Saisonsieg bejubeln.

Einen Nachmittag zum Vergessen erlebten die Nationalspieler Silvan Widmer und Ruben Vargas. Die von Captain Widmer angeführten Mainzer verloren das Heimspiel gegen Heidenheim 0:2, Vargas' Augsburger kamen bei RB Leipzig gar mit 0:4 unter die Räder. Der Schweizer Mittelfeldspieler wurde unmittelbar nach dem vierten Gegentreffer in der 58. Minute ausgewechselt.

Telegramme und Tabelle

Leipzig – Augsburg 4:0 (2:0). – Tore: 10. Sesko 1:0. 15. Sesko 2:0. 46. Openda 3:0. 57. Simons 4:0. – Bemerkungen: 27. Gulacsi (Leipzig) hält Penalty von Gouweleeuw. Augsburg mit Vargas (bis 58.).

Freiburg – St. Pauli 0:3 (0:2). – Tore: 12. Saad 0:1. 45. Afolayan 0:2. 72. Saad 0:3. – Bemerkungen: 41. Vasilj (St. Pauli) hält Penalty von Grifo. Freiburg ohne Ogbus (Ersatz) und Manzambi (Ersatz).

Mainz 05 – Heidenheim 0:2 (0:1). – Tore: 15. Pieringer 0:1. 86. Schöppner 0:2. – Bemerkungen: 29. Gelb-Rote Karte gegen Hanche-Olsen (Mainz 05). 80. Rote Karte gegen Dorsch (Heidenheim). Mainz 05 mit Widmer (bis 75.).

Borussia Mönchengladbach – Union Berlin 1:0 (0:0). – Tor: 96. Cvancara 1:0. – Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (nicht im Aufgebot/verletzt).

Wolfsburg – VfB Stuttgart 2:2 (1:1). – Tore: 20. Wind 1:0. 32. Millot 1:1. 68. Amoura 2:1. 97. Undav 2:2. – Bemerkungen: 63. Gelb-Rote Karte gegen Karazor (Stuttgart). 32. Grabara (Wolfsburg) hält Penalty von Millot. Wolfsburg mit Zesiger. Stuttgart mit Rieder (bis 71.), ohne Stergiou (nicht im Aufgebot/verletzt).

Rangliste: 1. Bayern München 4/12. 2. RB Leipzig 5/11. 3. Borussia Dortmund 5/10. 4. Bayer Leverkusen 4/9. 5. Eintracht Frankfurt 4/9. 6. Heidenheim 5/9. 7. SC Freiburg 5/9. 8. VfB Stuttgart 5/8. 9. Union Berlin 5/8. 10. Borussia Mönchengladbach 5/6. 11. Werder Bremen 4/5. 12. Mainz 05 5/5. 13. Wolfsburg 5/4. 14. St. Pauli 5/4. 15. Augsburg 5/4. 16. Hoffenheim 4/3. 17. Holstein Kiel 4/1. 18. Bochum 5/1.

sda