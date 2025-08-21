Servette, hier mit Lilian Njoh (links), hält im Duell mit Schachtar Donezk gut entgegen Keystone

Im Playoff-Hinspiel der Conference League erkämpft sich Servette gegen Schachtar Donezk auswärts ein 1:1-Unentschieden. Mit dem gleichen Resultat trennen sich Lausanne-Sport und Besiktas Istanbul.

Keystone-SDA SDA

Servettes Lamine Fomba dürfte seinen Augen kaum getraut haben. Der französische Mittelfeldspieler lief beim Eckball in der 8. Minute in den Strafraum und wurde dort in zentraler Position völlig allein gelassen. Unbedrängt stieg der Sommer-Zugang hoch und sorgte per Kopf für die Führung der Genfer.

Im Stadion in Krakau, wo Schachtar wegen des Kriegs in der Ukraine ein Exil gefunden hat, zogen sich die Servettien meist weit in die eigene Spielhälfte zurück. Lange konnten sie den Vorsprung halten, ehe das überlegene Heimteam in der 73. Minute, ebenfalls nach einem Eckball, zum Ausgleich kam.

Danach hatte Schachtar mehrere Chancen auf den Siegtreffer, doch Servette konnte das Unentschieden mit viel Glück halten. Damit hat sich das Team von Neo-Trainer Jocelyn Gourvennec eine überraschend gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Donnerstag in Genf geschaffen.

Ineffiziente Lausanner

Auch Lausanne zeigte gegen das klar favorisierte Besiktas eine beherzte Leistung und hätte in der ersten Halbzeit mehrmals in Führung gehen können. Stattdessen war es Milot Rashica, der kosovarische Nationalspieler, der die Gäste kurz vor der Pause und gegen den Spielverlauf in Führung brachte.

Auch in der zweiten Halbzeit kämpfte Lausanne lange unglücklich. Ein Eckball in der 83. Minute brachte schliesslich die Erlösung: Verteidiger Bryan Okoh stand goldrichtig und erzielte mit seinem ersten Tor im Dress der Lausanner den Ausgleich.

Richtig zufrieden dürfte das Team von Peter Zeidler mit dem Unentschieden jedoch nicht sein, denn ein Sieg wäre möglich gewesen. Diesen braucht es nun kommende Woche beim Rückspiel in Istanbul.

Telegramme:

Schachtar Donezk – Servette 1:1 (0:1)

Krakau (POL). – SR Walsh (SCO). – Tore: 8. Fomba 0:1. 73. Bondar 1:1.

Servette: Mall; Srdanovic, Bronn, Baron, Mazikou; Stevanovic (84. Magnin), Cognat, Fomba, Njoh; Varela (77. Mraz), Antunes (46. Jallow, 84. Morandi).

Lausanne-Sport – Besiktas Istanbul 1:1 (0:1)

SR Kringstad (NOR). – Tore: 45. Rashica 0:1. 83. Okoh 1:1.

Lausanne-Sport: Letica; Mouanga, Sow, Okoh, Poaty (92. Fofana); Soppy (63. Butler-Oyedeji), Roche, Custodio; Sène, Lekoueiry (87. Ajdini), Diakité (87. Sigua).