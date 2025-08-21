  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Conference League Unentschieden für Servette und Lausanne

SDA

21.8.2025 - 21:56

Servette, hier mit Lilian Njoh (links), hält im Duell mit Schachtar Donezk gut entgegen
Servette, hier mit Lilian Njoh (links), hält im Duell mit Schachtar Donezk gut entgegen
Keystone

Im Playoff-Hinspiel der Conference League erkämpft sich Servette gegen Schachtar Donezk auswärts ein 1:1-Unentschieden. Mit dem gleichen Resultat trennen sich Lausanne-Sport und Besiktas Istanbul.

Keystone-SDA

21.08.2025, 21:56

21.08.2025, 22:20

Servettes Lamine Fomba dürfte seinen Augen kaum getraut haben. Der französische Mittelfeldspieler lief beim Eckball in der 8. Minute in den Strafraum und wurde dort in zentraler Position völlig allein gelassen. Unbedrängt stieg der Sommer-Zugang hoch und sorgte per Kopf für die Führung der Genfer.

Im Stadion in Krakau, wo Schachtar wegen des Kriegs in der Ukraine ein Exil gefunden hat, zogen sich die Servettien meist weit in die eigene Spielhälfte zurück. Lange konnten sie den Vorsprung halten, ehe das überlegene Heimteam in der 73. Minute, ebenfalls nach einem Eckball, zum Ausgleich kam.

Danach hatte Schachtar mehrere Chancen auf den Siegtreffer, doch Servette konnte das Unentschieden mit viel Glück halten. Damit hat sich das Team von Neo-Trainer Jocelyn Gourvennec eine überraschend gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Donnerstag in Genf geschaffen.

Ineffiziente Lausanner

Auch Lausanne zeigte gegen das klar favorisierte Besiktas eine beherzte Leistung und hätte in der ersten Halbzeit mehrmals in Führung gehen können. Stattdessen war es Milot Rashica, der kosovarische Nationalspieler, der die Gäste kurz vor der Pause und gegen den Spielverlauf in Führung brachte.

Auch in der zweiten Halbzeit kämpfte Lausanne lange unglücklich. Ein Eckball in der 83. Minute brachte schliesslich die Erlösung: Verteidiger Bryan Okoh stand goldrichtig und erzielte mit seinem ersten Tor im Dress der Lausanner den Ausgleich.

Richtig zufrieden dürfte das Team von Peter Zeidler mit dem Unentschieden jedoch nicht sein, denn ein Sieg wäre möglich gewesen. Diesen braucht es nun kommende Woche beim Rückspiel in Istanbul.

Telegramme:

Schachtar Donezk – Servette 1:1 (0:1)

Krakau (POL). – SR Walsh (SCO). – Tore: 8. Fomba 0:1. 73. Bondar 1:1.

Servette: Mall; Srdanovic, Bronn, Baron, Mazikou; Stevanovic (84. Magnin), Cognat, Fomba, Njoh; Varela (77. Mraz), Antunes (46. Jallow, 84. Morandi).

Lausanne-Sport – Besiktas Istanbul 1:1 (0:1)

SR Kringstad (NOR). – Tore: 45. Rashica 0:1. 83. Okoh 1:1.

Lausanne-Sport: Letica; Mouanga, Sow, Okoh, Poaty (92. Fofana); Soppy (63. Butler-Oyedeji), Roche, Custodio; Sène, Lekoueiry (87. Ajdini), Diakité (87. Sigua).

Meistgelesen

Hacker verkauft Millionen Paypal-Logins – was du jetzt tun kannst
EU-Verbot trifft Schweizer Nagelstudios hart
Putin triumphiert dank Trump – war es das für die Ukraine?

Videos aus dem Ressort

«Shaqiri ist ein überragender Fussballer – und dann gibt es eine Lücke»

«Shaqiri ist ein überragender Fussballer – und dann gibt es eine Lücke»

Marcel Reif analysiert das Basler Remis gegen Kopenhagen.

21.08.2025

Schmid: «Es wäre mehr drin gelegen»

Schmid: «Es wäre mehr drin gelegen»

20.08.2025

Shaqiris Seitenhieb in Richtung Magnin nach dem Playoff-Hinspiel

Shaqiris Seitenhieb in Richtung Magnin nach dem Playoff-Hinspiel

Xherdan Shaqiri nimmt FCB-Trainer Ludovic Magnin nach dem 1:1-Remis im Playoff-Hinspiel gegen Kopenhagen in die Pflicht.

20.08.2025

«Shaqiri ist ein überragender Fussballer – und dann gibt es eine Lücke»

«Shaqiri ist ein überragender Fussballer – und dann gibt es eine Lücke»

Schmid: «Es wäre mehr drin gelegen»

Schmid: «Es wäre mehr drin gelegen»

Shaqiris Seitenhieb in Richtung Magnin nach dem Playoff-Hinspiel

Shaqiris Seitenhieb in Richtung Magnin nach dem Playoff-Hinspiel

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

100 Festnahmen, 200 Verletzte. Spiel in Buenos Aires nach Eskalation auf Tribüne abgebrochen

100 Festnahmen, 200 VerletzteSpiel in Buenos Aires nach Eskalation auf Tribüne abgebrochen

Transfer-Ticker. Angebot liegt auf dem Tisch: Galatasaray meldet sich bei Akanji

Transfer-TickerAngebot liegt auf dem Tisch: Galatasaray meldet sich bei Akanji

Europacup-Playoffs. YB und Servette spielen zunächst auswärts, Lausanne vor Heimpublikum

Europacup-PlayoffsYB und Servette spielen zunächst auswärts, Lausanne vor Heimpublikum