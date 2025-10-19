  1. Privatkunden
Luzern – Lausanne 2:2. Unentschieden nach packender zweiter Halbzeit

SDA

19.10.2025 - 19:21

Der Luzerner Trainer Mario Frick puschte sein Team zum späten Punktgewinn
Der Luzerner Trainer Mario Frick puschte sein Team zum späten Punktgewinn
Keystone

Luzern holt im Heimspiel gegen Lausanne-Sport nach einem 0:2-Rückstand noch einen Punkt. Der Ausgleich fällt in der 90. Minute.

Keystone-SDA

19.10.2025, 19:21

19.10.2025, 19:46

Nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit (0:0) wurden die Fans nach der Pause für ihr Kommen belohnt. Lausanne ging dank einem Treffer von Nicky Beloko (53.) und einem unglaublichen Eigentor von Pius Dorn (74.) 2:0 in Führung. Doch die Luzerner belohnten sich für ihre Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit.

In der 84. Minute verkürzte Kevin Spadanuda mit einem Schlenzer auf 1:2, ehe dem eingewechselten lettischen Verteidiger Andrejs Ciganiks sechs Minuten später mit einem herrlichen Linksschuss in die rechte obere Torecke der viel umjubelte Ausgleich gelang. Dieser ging absolut in Ordnung, da die Luzerner mehr fürs Spiel taten.

Somit muss Lausanne weiter auf den ersten Auswärtssieg in der laufenden Meisterschaft warten. Derweil gelang den Zentralschweizern im achten Heimspiel in Folge kein Sieg (fünf Niederlagen). Gegen Lausanne blieb Luzern zum achten Mal in Serie ungeschlagen, wobei es zum fünften Mal ein Unentschieden gab.

Telegramm

Luzern – Lausanne-Sport 2:2 (0:0)

11'477 Zuschauer. – SR Piccolo. – Tore: 53. Beloko 0:1. 74. Dorn (Eigentor) 0:2. 84. Spadanuda (Di Giusto) 1:2. 90. Ciganiks 2:2.

Luzern: Loretz; Dorn, Knezevic, Bajrami, Freimann (60. Ciganiks); Abe; Owusu (85. Karweina), Di Giusto, Lucas Ferreira (60. Spadanuda); von Moos (60. Villiger), Grbic.

Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana (60. Poaty); Custodio; Sigua (75. NDiaye), Lekoueiry (60. Butler-Oyedeji), Beloko (61. Roche); Bair, Diakite (87. Okoh).

Bemerkungen: Verwarnungen: 20. Knezevic, 30. Dorn, 58. Lekoueiry, 64. Bajrami, 94. Mouanga, 94. Karweina.

