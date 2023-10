Ob die Partie zwischen Israel und der Schweiz am Donnerstag stattfindet, ist vorerst unklar Keystone

Nach den Raketenangriffen auf Israel ist vorerst offen, ob das Schweizer Nationalteam das Auswärtsspiel im Rahmen der EM-Qualifikation vom kommenden Donnerstag in Tel-Aviv bestreiten wird.

Man habe mit grossem Bedauern von der Situation in Israel Kenntnis genommen, schrieb der Verband. «Der SFV steht im Austausch mit der UEFA, mit dem Fedpol und der Schweizerischen Botschaft in Israel.» Die UEFA wird entscheiden, ob die Partie zwischen Israel und der Schweiz stattfinden kann.

Am Montag wird sich das Nationalteam wie geplant in Zürich einfinden. Der Flug nach Israel wäre am Dienstag vorgesehen.

sda