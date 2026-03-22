Urs Fischer hat Mainz wieder auf Vordermann gebracht Keystone

Mainz macht in der Bundesliga einen weiteren Schritt weg von der gefährlichen Zone. Nach dem 2:1 gegen Eintracht Frankfurt beträgt die Mainzer Reserve auf einen direkten Abstiegsplatz neun Punkte.

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Seit Urs Fischer in Mainz Trainer ist, hat sich der Klub kontinuierlich aus dem Tabellenkeller hinaufgearbeitet. In 18 Partien unter dem Zürcher Coach verloren die Mainzer nur zweimal. Dabei hatte Fischer das Team im Dezember als Schlusslicht mit nur einem Saisonsieg übernommen. Nun ist Mainz mit Captain Silvan Widmer in der Meisterschaft auf Kurs Richtung vordere Tabellenhälfte und steht in der Conference League im Viertelfinal.

Beim Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt brillierte Paul Nebel mit zwei Toren. Der 23-jährige deutsche Mittelfeldspieler brachte die Mainzer zweimal in Führung, das zweite Mal in der 89. Minute nach einer Aktion, die von einer Flanke von Widmer ausging. Nebel hatte am letzten Wochenende schon beim 2:0 gegen Werder Bremen mit einem Flugkopfball getroffen. Bei den Frankfurtern spielte Aurèle Amenda durch.