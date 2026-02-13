  1. Privatkunden
Deutschland Urs Fischers Mainz verliert in Dortmund deutlich

SDA

13.2.2026 - 22:31

Doppeltorschütze Serhou Guirassy umarmt den dreifachen Assistgeber Julian Ryerson
Doppeltorschütze Serhou Guirassy umarmt den dreifachen Assistgeber Julian Ryerson
Keystone

Urs Fischer kassiert die zweite Niederlage als Trainer von Mainz. Der Zürcher verliert in der 22. Bundesliga-Runde mit seinem Team in Dortmund mit 0:4.

Keystone-SDA

13.02.2026, 22:31

13.02.2026, 22:56

Nach drei Siegen in Folge geriet Mainz in Dortmund schon in der ersten Halbzeit entscheidend in Rückstand. Zweimal Serhou Guirassy und Maximilian Beier trafen jeweils nach Vorlagen von Julian Ryerson zur 3:0-Pausenführung für den ersten Verfolger von Leader Bayern München. Die Mannschaft um Goalie Gregor Kobel hat mindestens bis am Samstag nur noch drei Punkte Rückstand auf die Münchner.

Unter dem im Dezember verpflichteten Fischer holte Mainz in nunmehr neun Meisterschaftsspielen 15 Punkte und spielte sich aus der Relegationszone. Vor dem 0:4 in Dortmund hatte nur Köln die wiedererstarkten Mainzer in diesem Jahr bezwungen.

Telegramm und Tabelle:

Borussia Dortmund – Mainz 05 4:0 (3:0). – Tore: 10. Guirassy 1:0. 15. Beier 2:0. 42. Guirassy 3:0. 84. Kohr (Eigentor) 4:0. – Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel. Mainz 05 mit Widmer (bis 61.).

Die weiteren Spiele der 22. Runde. Samstag: Bayer Leverkusen – St. Pauli 15.30. Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach 15.30. Werder Bremen – Bayern München 15.30. Hoffenheim – SC Freiburg 15.30. Hamburger SV – Union Berlin 15.30. VfB Stuttgart – 1. FC Köln 18.30. – Sonntag: Augsburg – Heidenheim 15.30. RB Leipzig – Wolfsburg 17.30.

1. Bayern München 21/54 (79:19). 2. Borussia Dortmund 22/51 (47:20). 3. Hoffenheim 21/42 (44:28). 4. RB Leipzig 21/39 (40:28). 5. VfB Stuttgart 21/39 (38:28). 6. Bayer Leverkusen 20/36 (39:27). 7. SC Freiburg 21/30 (32:33). 8. Eintracht Frankfurt 21/28 (41:46). 9. Union Berlin 21/25 (26:34). 10. 1. FC Köln 21/23 (30:34). 11. Hamburger SV 20/22 (21:29). 12. Borussia Mönchengladbach 21/22 (25:34). 13. Augsburg 21/22 (24:39). 14. Mainz 05 22/21 (25:37). 15. Wolfsburg 21/19 (29:44). 16. Werder Bremen 21/19 (22:39). 17. St. Pauli 21/17 (20:35). 18. Heidenheim 21/13 (19:47).

