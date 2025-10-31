  1. Privatkunden
Challenge League Vaduz bleibt an Leader Aarau dran

SDA

31.10.2025 - 22:19

Der Weg unter Trainer Marc Schneider stimmt: Vaduz siegt in Yverdon und bleibt an Aarau dran
Der Weg unter Trainer Marc Schneider stimmt: Vaduz siegt in Yverdon und bleibt an Aarau dran
Keystone

Vaduz bleibt Leader Aarau in der Challenge League auf den Fersen. Im Verfolgerduell der 12. Runde gewinnen die Liechtensteiner in Yverdon spektakulär 4:3.

Keystone-SDA

31.10.2025, 22:19

31.10.2025, 22:23

Yverdon zeigte Moral und kam von einem 1:3-Rückstand zurück. Als Antonio Marchesano in der 84. Minute vom Penaltypunkt zum Ausgleich für das Heimteam traf, lag die Wende und somit der sechste Sieg im sechsten Heimspiel in der Luft. Doch es kam anders: Gabriele De Donno traf für die Gäste in der Nachspielzeit und sorgte dafür, dass das Team von Marc Schneider Platz 2 festigte und noch drei Punkte Rückstand auf Aarau hat. Der Leader kann am Samstag gegen Rapperswil-Jona den alten Abstand wieder herstellen.

Bellinzona wartet auch nach zwölf Spielen auf den ersten Sieg. Die Tessiner bleiben nach dem 0:2 bei Etoile Carouge Tabellenletzter.

