Darf wieder zufriedener deinschauen: Vaduz-Trainer Marc Schneider Keystone

Der FC Vaduz legt im Rennen um den Aufstieg in die Super League vor. Dank einem Doppelschlag vor der Pause gewinnt er das Spitzenspiel der 27. Runde gegen Yverdon 2:1.

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Vaduz verhinderte damit einen dritten Rückschlag nach dem 0:0 in Rapperswil-Jona und vor allem der 0:2-Niederlage beim direkten Aufstiegskonkurrenten Aarau. Bevor die Aargauer am Samstag gegen Xamax spielen, beträgt der Vorsprung der Liechtensteiner wieder drei Punkte.

Die entscheidenden Szenen spielten sich im Rheinparkstadion kurz vor der Pause ab. In der 38. Minute brachte Elias Pasche den Gast aus Yverdon in Führung, doch Luca Mack und Ronaldo Dantas Fernandes konterten postwendend. In der zweiten Hälfte liess das Team von Coach Marc Schneider kein Gegentor mehr zu.

Im Kampf gegen den Abstieg schöpft das Schlusslicht Bellinzona nach einem 2:1-Sieg gegen Stade Lausanne-Ouchy nochmals etwas Hoffnung. Der Rückstand auf Etoile Carouge beträgt – bei einem Spiel mehr – noch sieben Punkte.

Neun Zähler vor Bellinzona liegt Stade Nyonnais, das mit 2:1 gegen Rapperswil-Jona ebenfalls einen wichtigen Sieg feierte.