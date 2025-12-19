Vaduz hatte im Spitzenspiel das letzte Wort Keystone

Der FC Vaduz gewinnt das Spitzenspiel der Challenge League gegen den FC Aarau daheim mit 3:2 und geht als Wintermeister in die Weihnachtspause.

Keystone-SDA SDA

Auch der FC Aarau konnte die Erfolgsserie der Vaduzer nicht stoppen. Die Liechtensteiner feierten vor fast 3000 Zuschauern im Rheinpark den zehnten Sieg in Folge, bleiben daheim auch nach acht Partien makellos und haben nach der Hälfte der Saison drei Punkte Vorsprung auf den gefährlichsten Konkurrenten im Rennen um den direkten Aufstieg.

In der 89. Minute setzte Stephan Seiler mit dem 3:2 den Schlusspunkt unter eine unterhaltsame Partie. Der Mittelfeldspieler, der nach einer guten Viertelstunde schon zum 1:0 getroffen hatte, war nach einem Eckball erfolgreich. Für die Aarauer war es ein bitteres Verdikt, nachdem sie viel Moral gezeigt hatten. Zweimal korrigierten sie einen Rückstand. Das erste Mal rasch durch ihren Topskorer Elias Filet und das zweite Mal in Unterzahl nach einer bemerkenswerten Druckphase durch den eingewechselten Daniel Afriyie (85.).

Zu reden geben wird in Aarau vor allem eine Szene aus der 65. Minute. Keine fünf Minuten, nachdem die Vaduzer durch einen Penalty von Dominik Schwizer mit 2:1 in Führung gegangen waren, ging der FC Aarau im anderen Strafraum bei einer strittigen Aktion leer aus. Schlimmer noch: Marcin Dickenmann erhielt von Schiedsrichter Zrinko Prskalo für eine Schwalbe die zweite Verwarnung. Ein brutaler Entscheid für den Aarauer, der, wenn nicht sogar gefoult, dann im Zweikampf doch zumindest getroffen worden war.