Challenge League Vaduz mit dem sechsten Sieg in Folge

SDA

21.11.2025 - 22:24

Mit seinem Team auf Erfolgskurs: Vaduz-Trainer Marc Schneider
Mit seinem Team auf Erfolgskurs: Vaduz-Trainer Marc Schneider
Keystone

Der FC Vaduz gewinnt in der Challenge League zum sechsten Mal in Folge – isst aber beim 1:0 bei Schlusslicht Bellinzona lange hartes Brot.

Keystone-SDA

21.11.2025, 22:24

21.11.2025, 22:33

In der 90. Minute erlöste Gabriele De Donno die Liechtensteiner mit dem 1:0 aus kurzer Distanz und rettete damit die Vaduzer Siegesserie. Vor der Nationalmannschaftspause hatte Bellinzona mit dem ersten Saisonsieg den FC Aarau gestoppt, nun gelang ihnen dasselbe mit dem ersten Verfolger knapp nicht. Vaduz ist nun punktgleich mit Tabellenführer Aarau, das am Samstag gegen Stade Nyonnais spielt.

Nach drei Spielen mit nur zwei Punkten wieder zum Siegen zurückgekehrt ist das drittplatzierte Yverdon. Der Super-League-Absteiger lag zur Pause in Wil 0:2 im Rückstand, wendete das Blatt aber mit vier Goals von vier verschiedenen Torschützen innert 30 Minuten.

Auch die dritte Partie vom Freitag endete mit einem Auswärtssieg. Rapperswil-Jona gewann bei Etoile Carouge2:0.

