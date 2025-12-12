  1. Privatkunden
Challenge League Vaduz und Aarau weiter im Gleichschritt

SDA

12.12.2025 - 22:19

Der FC Vaduz bleibt in der Challenge League auf Platz 1 vor Aarau
Der FC Vaduz bleibt in der Challenge League auf Platz 1 vor Aarau
Keystone

Der FC Vaduz und der FC Aarau befinden sich an der Spitze der Challenge League weiter im Gleichschritt. Yverdon als erster Verfolger liegt die nächsten 20 Stunden schon zwölf Punkte zurück.

Keystone-SDA

12.12.2025, 22:19

12.12.2025, 23:15

Dabei hatte Vaduz am Freitag die heiklere Aufgabe zu lösen. Vaduz setzte sich bei Rapperswil 4:0 durch. Rapperswil-Jona hatte zuvor erstmals seit siebeneinhalb Jahren drei Partien hintereinander gewonnen. Die St. Galler verschliefen aber nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte den Start in die zweite Halbzeit. Javi Navarro (49.) und Dominik Schwizer mit einem direkt verwandelten Freistoss (52.) stellten innerhalb von drei Minuten auf 2:0 für die Liechtensteiner. Marcel Monsberger und Jonathan De Donno erhöhten im Finish auf 4:0.

Der FC Aarau gewann das Heimspiel gegen Etoile Carouge mit 2:1. Der französische Goalgetter Elias Filet brachte die Aargauer mit dem ersten Torschuss in Führung, und der 24-jährige Henri Koide stellte nach 62 Minuten auf 2:1. Dazwischen kam Etoile Carouge nach 34 Minuten durch das zweite Saisontor des Brasilianers Itaitinga zum Ausgleich.

Der FC Vaduz und der FC Aarau haben in dieser Saison in der Challenge League nach Führungen noch keine Punkte abgegeben. Aarau wies nach acht Runden aber schon neun Zähler Vorsprung auf Vaduz aus.

