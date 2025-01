Vanessa Büchel Redaktorin News & Entertainment Themen-Schwerpunkte: Lifestyle, Reisen, Mode, Auswanderer-Geschichten

Vanessa Büchel ist seit Mai 2024 bei blue News. Zuvor hat sie blue News bereits als Freelancerin fleissig mit Texten beliefert. Gestartet hat sie ihre journalistische Karriere als Praktikantin beim «Faces»-Magazin. Anschliessend befüllte sie die Lifestyle-Seiten im «Blick am Abend» und kümmerte sich nach dessen Einstellung um die Leben-Rubrik bei «Blick.ch». «Good News» liegen ihr am Herzen. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, zwischen all den tragischen Nachrichten ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen. Zwischenzeitlich wagte sie einen kurzen Abstecher in die PR-Branche bei «Schmid, Pelli & Partner», merkte dann aber schnell, dass das Schreiben ihr fehlte. Eigentlich wollte sie immer Autorin werden. Der Liebesroman liegt aktuell auf Eis, der Traum noch nicht ausgeträumt.