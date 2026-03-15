Djibril Sow (rechts) im Duell mit Barcelonas Matchwinner Raphinha Keystone

Ruben Vargas gibt bei der 2:5-Niederlage des FC Sevilla beim FC Barcelona sein Comeback, Djibril Sow reiht sich unter die Torschützen.

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Vargas griff in der zweiten Halbzeit nach längerer Verletzungshistorie wieder ins Geschehen ein. Sow setzte in der 92. Minute mit dem zweiten Sevilla-Tor den Schlusspunkt unter die Partie.

Vargas fehlte seinem Klub wegen einer Oberschenkelverletzung seit Ende November. Einen ersten Comeback-Versuch musste er am 12. Januar gegen Celta Vigo nach neun Einsatzminuten als Joker abbrechen.

Am Sonntag brachte Raphinha Barcelona im Camp Nou mit zwei verwandelten Penaltys früh auf Siegkurs. Ausserdem war er nach der Pause noch für das 4:1 zuständig (51.). Die weiteren Treffer erzielten Dani Olmo (38.) und João Cancelo (60.).

Barcelonas Rivale Real Madrid hatte am Samstagabend daheim 4:1 gegen Elche gewonnen. Arda Güler gelang dabei das Kunststück, ein Tor aus der eigenen Platzhälfte zu erzielen.