Ruben Vargas (links) freut sich über sein erstes Tor für Sevilla

Ruben Vargas hat im fünften Spiel für den FC Sevilla zum ersten Mal getroffen. Der Schweizer Nationalspieler erzielte beim 1:4 zuhause gegen den FC Barcelona das 1:1.

Sevilla geriet in der 7. Minute durch eine akrobatische Einlage von Robert Lewandowski in Rückstand, erwischte die Gäste aber nur 14 Sekunden nach dem Wiederanpfiff kalt. Vargas war nach Vorlage des auf dem rechten Flügel enteilten Saul Niguez zur Stelle. Nach der Pause schossen Fermin Lopez (46.) und Raphinha (55.) innerhalb von neun Minuten 3:1 in Führung. zum Sieg. Eric Garcia erhöhte kurz vor Schluss auf 4:1.

In der Tabelle rückte Barcelona (3.) bis auf zwei Punkte an Leader Real Madrid heran.