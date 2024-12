Dieses Foto von Alisha Lehmann sorgte für viele Spekulationen. Screenshot: x.com/lishalehmann

Da staunen Millionen von Fussball-Fans: Nati-Spielerin Alisha Lehmann postet ein Bikini-Foto aus den Ferien auf den Malediven und markiert Nati-Goalie Gregor Kobel. Der Haken: Der Post stammt von einem Fake-Account.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Alisha Lehmann gilt als Social-Media-Königin unter den Profifussballerinnen. Alleine auf Instagram hat die 25-jährige Juve-Legionärin beinahe 17 Millionen Follower. Für einen einzigen Post soll sie rund 270'000 Franken verdienen, wurde im Vorfeld der WM 2023 berichtet. Lehmann selbst wollte diese Zahl auf Nachfrage von blue Sport damals nicht kommentieren.

Alisha Lehmann, stimmt es, dass Sie 270'000 Franken pro Post kassieren? Alisha Lehmann hat auf Instagram 17 Millionen Follower. blue Sport wollte von der Nati-Spielerin vor der WM 2023 wissen, ob sie tatsächlich 270'000 Franken pro Post verdient, wie damals verschiedene Medien berichteten. 13.09.2024

Auf Instagram sind in ihrem letzten Post Bilder von der Weihnachtsfeier mit ihren Teamkolleginnen von Juventus Turin zu sehen. Weit über 200'000 Herzchen fliegen ihr zu.

Lehmann unterschrieb auf die neue Saison hin nach sechs Jahren in der höchsten englischen Liga einen Vertrag bei Juventus. Sie folgte damit ihrem Freund Douglas Luiz, der kurz vor ihr ebenfalls von Aston Villa zur Alten Dame wechselte. «Neues Kapitel, ich könnte nicht glücklicher sein», liess die Nati-Spielerin damals ihre Fans wissen.

Während Lehmann im Moment die Sonne geniesst und ihre Batterien auflädt, gilt es für Luiz weiter ernst. Am Sonntag spielt Juve auswärts gegen Monza, am 29. Dezember dann zuhause gegen Fiorentina und das erste Spiel im Jahr 2025 steht am 3. Januar auf dem Programm. Auch danach geht es Schlag auf Schlag, für Ferien bleibt da keine Zeit.

Und so sorgt nun ein angeblicher Post von Lehmann auf X für mächtig Wirbel. Der Beitrag zeigt ein Ferien-Foto von Lehmann, dabei trägt sie lediglich Weihnachtsmütze und Bikini. Was aber vor allem für Spekulationen sorgt und einige Medien auf die falsche Fährte lockt: Gregor Kobel wird auf dem Bild markiert.

Der Haken: Der Post stammt nicht von Lehmann, sondern von einem Fake-Account. Das Foto ist nicht aktuell, sondern schon vor längerer Zeit entstanden. blue News bedankt sich bei einem aufmerksamen Leser für einen entsprechenden Hinweis.

Das könnte dich auch interessieren

Nati-Coach Pia Sundhage: «Jetzt können wir mit der Arbeit beginnen» Nach der Gruppenauslosung für die Heim-EM zeigt sich Pia Sundhage zufrieden. Die Nationaltrainerin weiss aber, dass es eine grosse Herausforderung wird. 17.12.2024

Marion Daube: «Was riecht denn hier so nach Käse?» Marion Daube, Direktorin Frauenfussball beim SFV, wundert sich vor ihrer Kurzanalyse zu den EM-Gruppen über den sonderbaren Geschmack, der in Luft liegt. Doch es sind nicht die Journalisten, die stinken. Die geladenen Gäste geniessen ein paar Meter von der Mixed Zone entfernt ein Raclette … 16.12.2024

«Ja, es ist krank» – Djourou über die Ambitionen seiner Töchter Der ehemalige Spitzenfussballer Johan Djourou, 76-facher Nationalspieler, ist seit dem 1. Juli 2024 Koordinator beim Frauen-A-Nationalteam. Mit blue Sport spricht er auch über seine 3 Töchter, die allesamt eine Karriere als Fussballerin anstreben. 17.12.2024

«Die Gruppe ist für die Schweiz absolut machbar» Die Schweiz trifft an der Heim-EM 2025 auf Norwegen, Island und Finnland und geht damit Top-Teams wie Titelverteidiger England oder den Niederlanden aus dem Weg. In dieser Gruppe ist alles möglich, meint blue Sport Redaktor Patrick Lämmle. 16.12.2024

Lara Dickenmann: «Die Vorfreude ist noch einmal gestiegen» Lara Dickenmann hat in ihrer Karriere auf Vereinsebene alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Vor drei Jahren beendet die 39-Jährige ihre glorreiche Karriere. Was sagt sie zur Gruppen-Auslosung? 17.12.2024

Norwegen-Trainerin Grainger: «Fussball ist das aufregendste Spiel der Welt» Gemma Grainger, Trainerin des norwegischen Nationalteams, freut sich auf das Eröffnungsspiel gegen die Schweiz. Dass sie zuvor bereits in der Nations League aufeinandertreffen, sei natürlich etwas «seltsam». 17.12.2024