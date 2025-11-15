  1. Privatkunden
WM-Qualifikation Viel Freude, aber noch kein Schweizer WM-Ticket

SDA

16.11.2025 - 00:05

Viel Freude, aber noch kein Schweizer WM-Ticket - Gallery. Breel Embolo war in ausgelassener Stimmung nach dem nächsten deutlichen Heimsieg in dieser WM-Qualifikation

Breel Embolo war in ausgelassener Stimmung nach dem nächsten deutlichen Heimsieg in dieser WM-Qualifikation

Viel Freude, aber noch kein Schweizer WM-Ticket - Gallery. Grosse Zufriedenheit war auch beim Captain Granit Xhaka zu spüren

Grosse Zufriedenheit war auch beim Captain Granit Xhaka zu spüren

Viel Freude, aber noch kein Schweizer WM-Ticket - Gallery. Der Genfer Johan Manzambi setzte mit dem 4:1 den Schlusspunkt

Der Genfer Johan Manzambi setzte mit dem 4:1 den Schlusspunkt

Viel Freude, aber noch kein Schweizer WM-Ticket - Gallery. Die Fans im Stade de Genève kamen auf ihre Kosten

Die Fans im Stade de Genève kamen auf ihre Kosten

Viel Freude, aber noch kein Schweizer WM-Ticket - Gallery. Goalie Gregor Kobel erhielt ein Sonderlob von Murat Yakin: Er hielt uns in der ersten Halbzeit im Spiel

Goalie Gregor Kobel erhielt ein Sonderlob von Murat Yakin: Er hielt uns in der ersten Halbzeit im Spiel

Viel Freude, aber noch kein Schweizer WM-Ticket - Gallery. Die Schweden waren besser als auch schon in dieser für sie enttäuschenden WM-Qualifikation, aber blieben aber auch im fünften Spiel sieglos, für sie geht es in die Playoffs

Die Schweden waren besser als auch schon in dieser für sie enttäuschenden WM-Qualifikation, aber blieben aber auch im fünften Spiel sieglos, für sie geht es in die Playoffs

Die Schweiz setzt daheim gegen Schweden mit dem 4:1 erneut ein Ausrufezeichen. Sie ist bereit für die Weltmeisterschaft, auch wenn das Ticket noch auf sich warten lässt.

Keystone-SDA

16.11.2025, 00:05

16.11.2025, 07:45

Einmal mehr in dieser WM-Qualifikation durfte sich Murat Yakin zufrieden zum TV-Interview begeben. Auch im dritten und letzten Heimspiel dieser WM-Qualifikation zeigte sich seine Mannschaft taktisch reif, solidarisch und alles in allem beeindruckend abgeklärt. «Wir haben stark gekämpft und im richtigen Moment die Tore geschossen», analysierte Yakin die zweite Halbzeit gegen die Schweden.

In den ersten 45 Minuten zeigten die Schweizer noch ungewohnt viele technische Fehler. Dann habe man das eine oder andere verändert, so Breel Embolo. «Schliesslich haben wir unser Level erreicht.» Dieses Level, das die Schweiz mittlerweile mit beeindruckender Konstanz auf den Rasen bringt, führte in den letzten Wochen zu einer Reihe von eindrücklichen Resultaten mit vielen eigenen Treffern und mit nur einem Gegentor, jenes durch Benjamin Nygren am Samstag im Stade de Genève.

Der einzige Wermutstropfen am Samstagabend beim Fussballfest in Genf war das Resultat aus Ljubljana. Die erstaunlichen Kosovaren verhinderten mit dem 2:0 in Slowenien, dass die WM-Teilnahme der Schweiz schon jetzt offiziell feststeht. So wurde nach dem Sieg zwar ausgelassen gefeiert, aber eine gewisse Zurückhaltung legten sich die Schweizer Spieler auf. Nicht ohne Mühe versuchten etwa die Routiniers Ricardo Rodriguez und Granit Xhaka, die vor genau 16 Jahren mit der Schweiz in Nigeria U17-Weltmeister geworden waren, im Interview mit SRF die WM-Qualifikation noch nicht als ganz sicher zu verkaufen.

«Der Kosovo muss gegen uns 6:0 gewinnen, aber man darf es nicht zu locker nehmen», forderte Captain Xhaka vor dem Spiel am Dienstag in Pristina, nachdem er seinen Respekt für die Leistung des Kosovos in dieser Gruppe ausgesprochen hatte. Aber richtige Zweifel hat keiner aus dem Schweizer Team und auch kein Fan: Am Dienstag wird die sechste Schweizer WM-Teilnahme in Folge feststehen. Dann kann ganz offiziell die Reise über den Atlantik geplant werden – und angesichts der Leistungen der Schweizer seit diesem Sommer mit viel Vorfreude.

