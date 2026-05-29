Viktoria Golubic mit gesenktem Haupt Keystone

Viktoria Golubic verpasst beim French Open den Einzug in die Achtelfinals. Die Zürcherin verliert gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk (WTA 15) 4:6, 3:6.

Keystone-SDA SDA

Die Schweizerin stand mit 33 Jahren und bei ihrer neunten Teilnahme zum ersten Mal in ihrer Karriere in der dritten Runde des French Open. Viktoria Golubic hat seit 2021 keine Top-15-Spielerin mehr in einem ausgespielten Match bezwungen und dies bei einem Major-Turnier noch nie geschafft. Dies änderte sich auch am Freitagmittag nicht. Und gegen Marta Kostjuk liegt sie nun in den Direktbegegnungen 0:3 im Hintertreffen.

Die Zürcherin hielt nur in der Startphase mit, als in den ersten sechs Games vier Breaks zustande kamen. Danach übernahm die Osteuropäerin die Kontrolle.

Marta Kostjuk hatte sich beim Australian Open verletzt und musste pausieren. Ihre Situation hat sich beim zweiten Major-Turnier des Jahres aber komplett verändert: Die Ukrainerin baute gegen die Schweizerin ihre Siegesserie auf 14 Matches aus. Sie fand auf europäischem Sand zu ihrer Form zurück und holte sich nacheinander die Titel in Rouen und Madrid.