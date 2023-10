Unions David Fofana (links) im Zweikampf mit Amir Rrahmani von Napoli Keystone

Der kriselnde Bundesligist Union Berlin suspendiert seinen Stürmer David Fofana wegen des verweigerten Handschlags mit Trainer Urs Fischer für eine Woche.

Der Ivorer David Fofana muss bis zum kommenden Mittwoch individuell trainieren. Am Samstag im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Werder Bremen wie auch am Dienstag im Cupspiel in Stuttgart wird er für die wettbewerbsübergreifend seit neun Spielen sieglosen Berliner nicht zum Einsatz kommen. «Ich hoffe, dass der Junge aus solchen Situationen lernt», sagte Fischer.

Fofana war am Dienstag beim 0:1 in der Champions League gegen Napoli nach seiner Auswechslung in der 70. Minute ohne Blickkontakt und Handschlag am Zürcher vorbeigegangen. Noch in der Nacht entschuldigte sich Fofana via Instagram. Das habe er auch persönlich beim Trainer und bei Geschäftsführer Oliver Ruhnert getan, hiess es am Donnerstag auf der Pressekonferenz.

