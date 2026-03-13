Die Fans von Mönchengladbach können etwas beruhigter schlafen Keystone

Borussia Mönchengladbach verschafft sich im Abstiegskampf etwas Luft. Die Mannschaft um Captain Nico Elvedi kommt gegen das formstarke St. Pauli zu einem 2:0-Heimsieg.

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Durch zwei Siege und einem Unentschieden rückte St. Pauli in den letzten Wochen auf den Relegationsplatz vor und bis auf einen Punkt an die Gladbacher heran. Tore von Kevin Stöger (37.) und Franck Honorat (63.) stoppten am Freitag die Erfolgsserie der Hamburger.

Der starke Elvedi musste in der 87. Minute mit Krämpfen ausgewechselt werden.