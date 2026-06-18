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Nationalteam Widmer und Rieder zurück in der Startaufstellung

SDA

18.6.2026 - 19:51

Offensivspieler Fabian Rieder steht gegen Bosnien-Herzegowina in der Startaufstellung
Offensivspieler Fabian Rieder steht gegen Bosnien-Herzegowina in der Startaufstellung
Keystone

Für das Spiel gegen Bosnien-Herzegowina nimmt Murat Yakin zwei Änderungen in der Startaufstellung vor: Silvan Widmer und Fabian Rieder kehren in die Startaufstellung zurück.

Keystone-SDA

18.06.2026, 19:51

18.06.2026, 19:53

Silvan Widmer, der bereits in der Qualifikation ein sicherer Wert war, übernimmt seine angestammte Position auf der rechten Seite. Denis Zakaria, der gegen Katar etwas überraschend in der Abwehr-Viererkette eingesetzt wurde, muss dafür wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Auch im Angriff kommt es zu einer Änderung: Fabian Rieder ersetzt Ruben Vargas. Damit stehen bei den Schweizern gleich drei Jubiläen an: Neben Rieder, der sein 30. Länderspiel bestreitet, kommen Remo Freuler und Ricardo Rodriguez zu ihrem 90. beziehungsweise 140. Einsatz im Schweizer Nationalteam.

Offen bleibt, in welchem System Yakin seine Mannschaft aufstellt. Bleibt er beim 4-3-3 aus dem Spiel gegen Katar, dürfte Michel Aebischer erneut als Verbindungsspieler zwischen Mittelfeld und Angriff zum Einsatz kommen. Denkbar ist aber auch, dass der Nationaltrainer auf eine Dreierkette in der Abwehr setzt. In diesem Fall würden Widmer und Aebischer die Aussenbahnen im Mittelfeld besetzen.

Auch bei Bosnien-Herzegowina gibt es im Vergleich zum ersten Spiel Veränderungen – eine davon sticht besonders ins Auge: Captain und Rekordspieler Edin Dzeko, der zuletzt wegen einer Schulterverletzung geschont werden musste, steht wieder in der Startaufstellung.

Die Aufstellung der Schweiz: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Rieder, Aebischer, Ndoye; Embolo.

Die Aufstellung von Bosnien-Herzegowina: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Alajbegovic, Tahirovic, Sunjic, Memic; Demirovic, Dzeko.

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