Winterthur – Lausanne 2:1 Wieder stolpert Lausanne in Winterthur

SDA

31.1.2026 - 20:27

Winterthurs Théo Golliard jubelt nach seinem Tor zum 2:1 gegen Lausanne-Sport
Keystone

Lausanne-Sport bleibt ein willkommener Gast auf der Schützenwiese. Die Waadtländer verlieren beim 1:2 zum vierten Mal in Folge in Winterthur.

Keystone-SDA

31.01.2026, 20:27

31.01.2026, 20:32

Zur spielentscheidenden Szene kam es in der 74. Minute. Der abgelenkte Ball landete in hohem Bogen im Lausanner Strafraum, wo die Verteidiger fälschlicherweise auf Offside spekulierten, sodass Théo Golliard unbedrängt das 2:1 erzielen konnte. Für den 23-Jährigen war es nach seinem Doppelpack gegen Servette im November der dritte Treffer in dieser Saison.

Zuvor hatten gleich zwei Spieler ihre Torpremiere in der Super League gefeiert. Während Winterthurs Alexandre Jankewitz bis zu seinem 68. Einsatz in der höchsten Schweizer Liga warten musste, gelang Lausannes Florent Mollet der erste Treffer in seinem zwölften Spiel.

In der emotionalen Schlussphase gerieten Lausannes Brandon Soppy und Winterthurs Stéphane Cueni aneinander und wurden beide mit Rot vom Platz gestellt. Am Ausgang der Partie änderte dies jedoch nichts mehr.

Dank des dritten Saisonsiegs kommt Winterthur, das in den fünf Spielen zuvor nur einen Punkt geholt hatte, zu einem für die Moral wichtigen Erfolgserlebnis. Das Schlusslicht der Tabelle verkürzt den Rückstand auf GC zumindest vorerst auf fünf Punkte. Lausanne dagegen verpasste die Chance, in die obere Tabellenhälfte vorzurücken.

Telegramm

Winterthur – Lausanne-Sport 2:1 (1:0)

7100 Zuschauer. – SR Dudic. – Tore: 4. Jankewitz (Golliard) 1:0. 55. Mollet 1:1. 74. Golliard 2:1.

Winterthur: Kapino; Citherlet (81. Mühl), Arnold, Durrer; Sidler, Kasami (66. Schneider), Stéphane Cueni, Jankewitz, Dansoko; Buess (66. Maluvunu), Golliard (81. Maksutaj).

Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Mouanga, Sow (46. Poaty), Fofana; Roche (46. Lekoueiry); Mollet (77. Ajdini), Diakite (78. Kana Biyik), Custodio; Butler-Oyedeji, Traore (46. Janneh).

Bemerkungen: 94. Rote Karte gegen Soppy (Tätlichkeit). 94. Rote Karte gegen Stéphane Cueni (Tätlichkeit). Verwarnungen: 51. Citherlet, 65. Lekoueiry, 91. Jankewitz.

