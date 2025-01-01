  1. Privatkunden
Wilhelm Flemmer

Redaktor News & Entertainment

Themen-Schwerpunkte: Entertainment, Vermischtes, Politik, Lifestyle

Wilhelm Flemmer ist seit Januar 2025 bei blue News. Sein Interesse erstreckt sich von Film und Serien über Musik und Literatur bis hin zu Politik und Zeitgeschehen. Seinen Weg in den Journalismus fand er über das Studium von Filmwissenschaften, Germanistik und Kunstgeschichte und diversen Praktika (ZDF, epdFilm) mit einer Redakteursstelle beim Münchner Mediendienst Ricore Medienverlag. Anschließend arbeitete er als freier Autor für diverse Print- und Onlinemedien, darunter der Internetdinosaurier Yahoo. Seit 2024 ist er als Redakteur für die Nachrichtenagentur teleschau tätig. Fazit: Ging als Filmfan ins Studium, aus dem er als Schreibenthusiast ins Berufsleben entlassen wurde. Seither tut er, was er liebt: schreiben über ernste Themen und lockere, über Filme, Serien, Politik, Aktuelles, kurz über alles, was die Welt am Laufen hält.

Wrestling-Legende verstorben. Darum verzichtet Hulk Hogans Tochter Brooke aufs Millionen-Erbe
Wrestling-Legende verstorben

Darum verzichtet Hulk Hogans Tochter Brooke aufs Millionen-Erbe

Nach dem Tod der Wrestling-Legende Hulk Hogan steht nun die Regelung der Erbschaft an. Wer wohl keinen Heller bekommt, ist Tochter Brooke. Im Sinne des Vaters wäre das aber nicht.
Vorfall auf deutscher Bundesstrasse. Fahrer löscht brennenden Wohnwagen-Reifen − mit Bier
Vorfall auf deutscher Bundesstrasse

Fahrer löscht brennenden Wohnwagen-Reifen − mit Bier

Auf einer deutschen Bundesstrasse war ein Fahrer in Not geraten. Die Reifen seines Wohnanhängers gingen in Flammen auf. Doch zum Glück hatte der Mann reichlich Bier an Bord.
Trauer um Hulk Hogan. «Ich schätze, Gott brauchte einen unglaublichen Engel»
Trauer um Hulk Hogan

«Ich schätze, Gott brauchte einen unglaublichen Engel»

Hulk Hogan starb am Donnerstag an Herzstillstand. Zahlreiche Freunde und Weggefährten nehmen im Netz Abschied von der Wrestling-Legende.
Vorfall mit Deko-Element. Mitten im Konzert sackt Katy Perry plötzlich in die Tiefe
Vorfall mit Deko-Element

Mitten im Konzert sackt Katy Perry plötzlich in die Tiefe

Bei einem Konzert in San Francisco erlebte Katy Perry einen Schreckmoment. Die Sänger stürzte beinahe von einem in der Luft schwebenden Deko-Element.
«Traumatisches Erlebnis». Steven Spielberg überstand «Der weisse Hai»-Dreh nur dank Mamas Hilfe
«Traumatisches Erlebnis»

Steven Spielberg überstand «Der weisse Hai»-Dreh nur dank Mamas Hilfe

Die Dreharbeiten zu «Der weisse Hai» waren für Steven Spielberg eine extrem stressige Zeit. Nun hat der Star-Regisseur verraten, was ihm damals geholfen hatte: Immer wenn es ihm schlecht ging, rief er seine Mutter an.
Vorfall auf Sardinien. Frau von Lufthansa-Chef Carsten Spohr in tödlichen Unfall verwickelt
Vorfall auf Sardinien

Frau von Lufthansa-Chef Carsten Spohr in tödlichen Unfall verwickelt

Die Ehefrau von Lufthansa-Chef Carsten Spohr war auf Sardinien in einen Verkehrsunfall verwickelt. Berichten zufolge hat Vivian Spohr eine junge Frau überfahren, die noch am Unfallort starb.
Kampf gegen Larven-Plage. Kurios, aber effektiv: USA wollen Milliarden Fliegen über Mexiko abwerfen
Kampf gegen Larven-Plage

Kurios, aber effektiv: USA wollen Milliarden Fliegen über Mexiko abwerfen

Durch Fleisch fressende Larven aus Mexiko drohen den USA massive Schäden in der Landwirtschaft. Nun hat die Regierung einen Plan: Von Flugzeugen aus sollen Milliarden Fliegen über das Nachbarland abgeworfen werden.
Krieg in der Ukraine. Russland liegt im Rennen um KI-Drohnen vorn
Krieg in der Ukraine

Russland liegt im Rennen um KI-Drohnen vorn

Drohnen sind im Krieg in der Ukraine allgegenwärtig. KI-Steuerung eröffnet neue Möglichkeiten. Vor kurzem haben ukrainische Soldaten eine wohl mit KI kontrollierte russische Drohne sichergestellt.
Donald Trump will Ölpreis senken. Werden Benzin und Diesel bald günstiger?
Donald Trump will Ölpreis senken

Werden Benzin und Diesel bald günstiger?

Donald Trump will mehr Öl und Gas fördern, um dadurch den Ölpreis zu senken und die US-Wirtschaft zu fördern. Ist das umsetzbar? Und wenn ja, sinken dann auch die Spritpreise?
