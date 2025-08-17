Willem Geubbels wechselt von St. Gallen nach Paris Keystone

Willem Geubbels spielt nicht mehr für den FC St. Gallen. Der Franzose setzt seine Karriere beim Ligue-1-Aufsteiger Paris FC mit einem Fünfjahresvertrag fort.

Mit dem bestätigten Abgang in Frankreichs Hauptstadt wurde offiziell, was sich längst abgezeichnet hatte, was seit Wochen mehr als nur ein Gerücht war. Auch der seit Samstag 24-jährige Geubbels selber hatte aus der bevorstehenden Luftveränderung kein Geheimnis mehr gemacht. Seine Absichten tat er schon gegen Ende der letzten Saison kund.

Gemäss Meldungen aus Frankreich sollen sich die Verantwortlichen des Paris FC die Verpflichtung von Geubbels rund zehn Millionen Euro kosten lassen. In den letzten Wochen hatten sich diverse Klubs, vorab solche aus der französischen Top-Liga, für den Stürmer interessiert.

In Paris erwartet Geubbels ein spannendes Projekt, an dem mit Red Bull und dem Louis-Vuitton-Chef Bernard Arnault zwei überaus zahlungskräftige Parteien beteiligt sind, die den Aufsteiger in den kommenden Saisons zu einem nationalen und internationalen Spitzenverein formen wollen.

Geubbels hatte vor zweieinhalb Jahren von der AS Monaco in die Ostschweiz gewechselt und etablierte sich schnell als verlässlicher Torschütze. In 95 Pflichtspielen gelangen ihm 30 Treffer. Sein Vertrag, den Geubbels im vergangenen Herbst vorzeitig verlängert hatte, hätte noch für die laufende und die kommende Saison Gültigkeit gehabt.