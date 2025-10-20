  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Super League Winterthur trennt sich von Uli Forte

SDA

20.10.2025 - 22:12

Nach fünf Niederlagen in Folge wurde Uli Forte entlassen
Nach fünf Niederlagen in Folge wurde Uli Forte entlassen
Keystone

Der FC Winterthur trennt sich per sofort von seinem Trainer Uli Forte. Es ist, wie der Klub mitteilt, die Folge des verpatzten Saisonstarts.

Keystone-SDA

20.10.2025, 22:12

20.10.2025, 22:51

Der FC Winterthur verlor die vergangenen fünf Spiele der laufenden Saison, zuletzt am Samstag, als gegen den FC Basel eine klare 0:3-Niederlage resultierte. Der Klub steht aktuell mit nur zwei Punkten und einem Torverhältnis von 10:28 auf dem letzten Tabellenplatz der Super League. Ein Sieg gelang der Mannschaft bisher nicht.

«Die Klubführung hat die Situation nach der Niederlage gegen den FC Basel ausführlich analysiert und ist zum Schluss gekommen, dass es neue Impulse an der Linie braucht, um die Mannschaft aus der Negativspirale zu holen und weiterzuentwickeln», heisst es in der Mitteilung. Wer sich dieser Aufgabe annehmen wird, ist noch nicht klar. Interimistisch übernehmen die beiden bisherigen Assistenztrainer Luigi De Donno und Dario Zuffi.

Der 51-jährige Forte hatte Ende 2024 beim FC Winterthur unterschrieben, damals stand der Klub mit nur 13 Punkten am Tabellenende. Wider Erwarten fand Forte einen Ausweg aus der aussichtslos scheinenden Situation und schaffte den direkten Klassenerhalt, während Yverdon direkt abstieg und GC in die Barrage musste.

Das nächste Spiel bestreitet Winterthur am kommenden Samstag. Zuhause auf der Schützenwiese treffen sie auf den FC Luzern.

Meistgelesen

Trump glaubt nicht, «dass Ukraine den Krieg gewinnt» +++ Europäer ermahnen US-Präsidenten
Schlagerstar Hansi Hinterseer verrät sein Ehe-Geheimnis
Embolo, Vargas und Rieder treffen ++ Sommer rettet Inter den Sieg

Videos aus dem Ressort

Leverkusen-Trainer vor Begegnung mit PSG: «Sind auf einem guten Weg»

Leverkusen-Trainer vor Begegnung mit PSG: «Sind auf einem guten Weg»

STORY: Training der Männer von Bayer Leverkusen vor dem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain am Dienstag. Laut Cheftrainer Kasper Hjulmand ist die Mannschaft entschlossen, ihre eigenen Qualitäten herzuzeigen, so sagte der Däne während der Pressekonferenz vorm Match am Montag.  Kasper Hjulmand / Cheftrainer Bayer 04 Leverkusen «Wir wissen natürlich, dass wir mit PSG auf eine Mannschaft treffen, die immer viel Ballbesitz hat. Sie wissen, wie man das Spiel aufbaut. Wir werden wahrscheinlich mehr als sonst in einem Block stehen, aber das ist okay. Das können wir schaffen. Aber es geht um Prinzipien und darum, die Rollen mit Qualität auszufüllen.» Der Trainer würdigte die Offensivqualitäten von PSG. Er gehe aber davon aus, dass das aggressive Pressing der Pariser auch Chancen für die Leverkusener schaffen werde.  «Ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Ich finde, wir haben auch Potenzial zum Entwickeln und können es besser machen. Aber wir sind auf einem guten Weg, wir haben viel Vertrauen. Ich sehe ganz klar die Möglichkeiten und da Potenzial von dieser Mannschaft. Wir sind auf einem guten Weg."  Leverkusen wird allerdings mit einer geschwächten Mannschaft gegen den aktuellen Champions-League-Meister PSG antreten, der auch französischer Meister ist. Denn mehrere Spieler fallen aus, weil sie verletzt sind. Tella, Vazquez, Tillman, Palacios, Tape, Terrier, Hofmann und Sarco werden alle nicht im Kader stehen, bestätigte Hjulmand. Stürmer Patrik Schick und Innenverteidiger Jarell Quansah spielbereit sein könnten. Hjulmand ist in seinen ersten sieben Spielen als Trainer von Leverkusen ungeschlagen geblieben, nachdem er im September die Nachfolge von Erik ten Hag angetreten hatte. 

20.10.2025

Arnaud Boisset: «Meinen Kopf zu heilen, war die erste Priorität»

Arnaud Boisset: «Meinen Kopf zu heilen, war die erste Priorität»

15.10.2025

Justin Murisier: «Manchmal muss man egoitisch sein als Einzelsportler»

Justin Murisier: «Manchmal muss man egoitisch sein als Einzelsportler»

15.10.2025

Leverkusen-Trainer vor Begegnung mit PSG: «Sind auf einem guten Weg»

Leverkusen-Trainer vor Begegnung mit PSG: «Sind auf einem guten Weg»

Arnaud Boisset: «Meinen Kopf zu heilen, war die erste Priorität»

Arnaud Boisset: «Meinen Kopf zu heilen, war die erste Priorität»

Justin Murisier: «Manchmal muss man egoitisch sein als Einzelsportler»

Justin Murisier: «Manchmal muss man egoitisch sein als Einzelsportler»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Söldner-Check. Embolo, Vargas und Rieder treffen ++ Sommer rettet Inter den Sieg

Söldner-CheckEmbolo, Vargas und Rieder treffen ++ Sommer rettet Inter den Sieg

Frauen. Servette marschiert weiter, Egli trifft für Freiburg

FrauenServette marschiert weiter, Egli trifft für Freiburg

Schweizer Gruppen-Gegner. Potter wird bei Schweden Nachfolger von Tomasson

Schweizer Gruppen-GegnerPotter wird bei Schweden Nachfolger von Tomasson