Anto Grgic trifft mittels Penalty zum 1:1 Keystone

Der FC Winterthur verpasst gegen den eine gute halbe Stunde lang in Unterzahl agierenden FC Lugano den möglichen Heimsieg unglücklich. Zum 1:1-Schlussstand führt ein strenger Penalty.

Keystone-SDA SDA

Der Zeitpunkt schien ideal für den FC Winterthur, um in der 23. Runde erstmals in dieser Saison ohne Gegentor zu bleiben. Nach dem Führungstreffer von Andrin Hunziker in der 61. Minute konnte das Team von Patrick Rahmen den Vorsprung mit einem Spieler mehr verteidigen, weil kurz vor dem 1:0 Uran Bislimi für ein etwas zu hartes Einsteigen die zweite Gelbe Karte gesehen hatte.

In der 80. Minute kam das enttäuschend spielende Lugano aber doch noch zu seinem Treffer. Alexandre Jankewitz hielt Gegenspieler Damian Kelvin nach einem Freistoss ein Spur zu lange am Trikot zurück. Den streng gepfiffenen Penalty verwertete Anto Grgic gewohnt sicher. Später hatte Lugano sogar noch die Möglichkeit zum zweiten Treffer. Der Kopfball von Kelvin prallte in der Nachspielzeit von der Latte ab.

Über den einen Punkt dürfte sich bei Lugano, das acht Punkte hinter Leader Thun zurückliegt, niemand mehr gefreut haben als Lukas Mai. Der deutsche Verteidiger verschuldete das 0:1 keine 30 Sekunden nach seiner Einwechslung, indem er den Ball gegen Théo Golliard vertändelte. Dieser lieferte den Assist zu Hunzikers achtem Saisontreffer.

Telegramm:

Winterthur – Lugano 1:1 (0:0)

7100 Zuschauer. – SR Piccolo. – Tore: 61. Hunziker (Golliard) 1:0. 80. Grgic (Penalty) 1:1.

Winterthur: Kapino; Citherlet, Arnold, Durrer; Sidler (86. Dansoko), Kasami (86. Maksutaj), Jankewitz, Golliard (76. Schneider), Smith (76. Diaby); Buess (71. Maluvunu), Hunziker.

Lugano: Saipi; Zanotti, Kelvin, Papadopoulos (73. Koutsias); Cimignani, Bislimi, Grgic, Daniel Dos Santos (73. Bottani), Mahou (60. Mai); Behrens, Steffen (89. Kendouci).

Bemerkungen: 56. Gelb-Rote Karte gegen Bislimi. Verwarnungen: 22. Grgic, 34. Steffen, 39. Mahou, 45. Bislimi, 60. Sidler, 74. Smith, 78. Diaby, 79. Jankewitz.