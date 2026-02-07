  1. Privatkunden
Winterthur – Lugano 1:1 Winterthur vergibt den Sieg in Überzahl

SDA

7.2.2026 - 20:24

Anto Grgic trifft mittels Penalty zum 1:1
Anto Grgic trifft mittels Penalty zum 1:1
Keystone

Der FC Winterthur verpasst gegen den eine gute halbe Stunde lang in Unterzahl agierenden FC Lugano den möglichen Heimsieg unglücklich. Zum 1:1-Schlussstand führt ein strenger Penalty.

Keystone-SDA

07.02.2026, 20:24

07.02.2026, 20:29

Der Zeitpunkt schien ideal für den FC Winterthur, um in der 23. Runde erstmals in dieser Saison ohne Gegentor zu bleiben. Nach dem Führungstreffer von Andrin Hunziker in der 61. Minute konnte das Team von Patrick Rahmen den Vorsprung mit einem Spieler mehr verteidigen, weil kurz vor dem 1:0 Uran Bislimi für ein etwas zu hartes Einsteigen die zweite Gelbe Karte gesehen hatte.

In der 80. Minute kam das enttäuschend spielende Lugano aber doch noch zu seinem Treffer. Alexandre Jankewitz hielt Gegenspieler Damian Kelvin nach einem Freistoss ein Spur zu lange am Trikot zurück. Den streng gepfiffenen Penalty verwertete Anto Grgic gewohnt sicher. Später hatte Lugano sogar noch die Möglichkeit zum zweiten Treffer. Der Kopfball von Kelvin prallte in der Nachspielzeit von der Latte ab.

Über den einen Punkt dürfte sich bei Lugano, das acht Punkte hinter Leader Thun zurückliegt, niemand mehr gefreut haben als Lukas Mai. Der deutsche Verteidiger verschuldete das 0:1 keine 30 Sekunden nach seiner Einwechslung, indem er den Ball gegen Théo Golliard vertändelte. Dieser lieferte den Assist zu Hunzikers achtem Saisontreffer.

Telegramm:

Winterthur – Lugano 1:1 (0:0)

7100 Zuschauer. – SR Piccolo. – Tore: 61. Hunziker (Golliard) 1:0. 80. Grgic (Penalty) 1:1.

Winterthur: Kapino; Citherlet, Arnold, Durrer; Sidler (86. Dansoko), Kasami (86. Maksutaj), Jankewitz, Golliard (76. Schneider), Smith (76. Diaby); Buess (71. Maluvunu), Hunziker.

Lugano: Saipi; Zanotti, Kelvin, Papadopoulos (73. Koutsias); Cimignani, Bislimi, Grgic, Daniel Dos Santos (73. Bottani), Mahou (60. Mai); Behrens, Steffen (89. Kendouci).

Bemerkungen: 56. Gelb-Rote Karte gegen Bislimi. Verwarnungen: 22. Grgic, 34. Steffen, 39. Mahou, 45. Bislimi, 60. Sidler, 74. Smith, 78. Diaby, 79. Jankewitz.

«Ich habe die Medaille schon zurückgebracht, weil ich die sonst verlieren würde»
Italienische Sensation im Eisschnelllauf ++ Vlhova gibt an Olympia ihr Comeback
Ukrainischer Soldat stirbt vermeintlich im Krieg – drei Jahre später ruft er seine Familie an

Videos aus dem Ressort

Die wichtigsten Fakten zum Super Bowl in 120 Sekunden

Die wichtigsten Fakten zum Super Bowl in 120 Sekunden

Der Super Bowl ist in allen Belangen das gigantischste eintägige Sport-Ereignis der Welt. Wir haben für euch die eindrücklichsten Fakten dazu zusammengestellt.

06.02.2026

Winterthur – Lugano 1:1

Winterthur – Lugano 1:1

Super League | 23. Runde | Saison 25/26

07.02.2026

Sion – Luzern 0:0

Sion – Luzern 0:0

Super League | 23. Runde | Saison 25/26

07.02.2026

Die wichtigsten Fakten zum Super Bowl in 120 Sekunden

Die wichtigsten Fakten zum Super Bowl in 120 Sekunden

Winterthur – Lugano 1:1

Winterthur – Lugano 1:1

Sion – Luzern 0:0

Sion – Luzern 0:0

«Keiner darf über seinen Klub hinaus entscheiden». Saudi-Liga mit klarer Ansage an Ronaldo – fehlt er auch beim nächsten Spiel?

«Keiner darf über seinen Klub hinaus entscheiden»Saudi-Liga mit klarer Ansage an Ronaldo – fehlt er auch beim nächsten Spiel?

Er gab sein Debüt in der Serie A. Dieser junge Schweizer könnte der nächste Granit Xhaka werden

Er gab sein Debüt in der Serie ADieser junge Schweizer könnte der nächste Granit Xhaka werden

Held von Crans-Montana. Fussballer spricht über die Rettung seiner Freundin und das erste Wiedersehen

Held von Crans-MontanaFussballer spricht über die Rettung seiner Freundin und das erste Wiedersehen