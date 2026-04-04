Die Lausanner Spieler freuen sich über das entscheidende 2:1 gegen Winterthur Keystone

Der Tabellenletzte Winterthur verpasst es, die vor ihnen klassierten Grasshoppers weiter unter Druck zu setzen. In Lausanne kassiert er trotz einer 1:0-Führung noch eine 1:2-Niederlage.

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Lausanne-Sport präsentierte sich spielfreudig und erzielte in der 67. Minute dank eines fantastischen Weitschusses von Sékou Fofana das siegbringende 2:1. Zuvor hatten die Waadtländer sieben Heimspiele in Folge nicht gewonnen, darunter vier Unentschieden.

Winterthur ging in der 39. Minute nach einem souverän verwandelten Penalty von Luca Zuffi in Führung. Der Elfmeter wurde von Lausannes Verteidiger Morgan Poaty völlig unnötig verursacht; er rempelte Theo Golliard im Strafraum ohne Not. Den Ausgleich der Gastgeber erzielte Omar Janneh in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einem Einwurf, als er den Ball per Schuss an die Lattenunterkante der nahen Ecke setzte. Dabei verteidigten die Winterthurer viel zu passiv.

Damit kassierten sie auch im 32. Saisonspiel einen Gegentreffer und bauten damit den bestehenden Negativrekord weiter aus – Stade-Lausanne-Ouchy war 2023/24 30 Spiele ohne weisse Weste geblieben.

Winterthur liegt nach dieser Niederlage weiterhin fünf Punkte hinter GC, das am Montag Sion empfängt. Am kommenden Samstag kommt es dann in Winterthur zum Direktduell zwischen den beiden Teams.

Telegramm:

Lausanne-Sport – Winterthur 2:1 (1:1)

5830 Zuschauer. – SR Dudic. – Tore: 39. Zuffi (Penalty) 0:1. 45. Janneh (Fofana) 1:1. 67. Fofana (Lekoueiry) 2:1.

Lausanne-Sport: Letica; Bergvall, Mouanga, Poaty, Fofana (81. Soppy); Sigua (46. Lekoueiry), Roche, Beloko; Traore (75. Butler-Oyedeji), Bair, Janneh.

Winterthur: Kapino; Citherlet, Mühl, Lüthi; Sidler (80. Buess), Kasami (80. Maluvunu), Zuffi, Burkart (62. Dansoko); Jankewitz (62. Schneider); Golliard (85. Momoh), Hunziker.

Bemerkungen: Verwarnungen: 55. Fofana.