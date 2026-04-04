  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Lausanne – Winterthur 2:1 Winterthur verliert trotz Führung

SDA

4.4.2026 - 20:26

Die Lausanner Spieler freuen sich über das entscheidende 2:1 gegen Winterthur
Die Lausanner Spieler freuen sich über das entscheidende 2:1 gegen Winterthur
Keystone

Der Tabellenletzte Winterthur verpasst es, die vor ihnen klassierten Grasshoppers weiter unter Druck zu setzen. In Lausanne kassiert er trotz einer 1:0-Führung noch eine 1:2-Niederlage.

Keystone-SDA

04.04.2026, 20:26

04.04.2026, 20:37

Lausanne-Sport präsentierte sich spielfreudig und erzielte in der 67. Minute dank eines fantastischen Weitschusses von Sékou Fofana das siegbringende 2:1. Zuvor hatten die Waadtländer sieben Heimspiele in Folge nicht gewonnen, darunter vier Unentschieden.

Winterthur ging in der 39. Minute nach einem souverän verwandelten Penalty von Luca Zuffi in Führung. Der Elfmeter wurde von Lausannes Verteidiger Morgan Poaty völlig unnötig verursacht; er rempelte Theo Golliard im Strafraum ohne Not. Den Ausgleich der Gastgeber erzielte Omar Janneh in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einem Einwurf, als er den Ball per Schuss an die Lattenunterkante der nahen Ecke setzte. Dabei verteidigten die Winterthurer viel zu passiv.

Damit kassierten sie auch im 32. Saisonspiel einen Gegentreffer und bauten damit den bestehenden Negativrekord weiter aus – Stade-Lausanne-Ouchy war 2023/24 30 Spiele ohne weisse Weste geblieben.

Winterthur liegt nach dieser Niederlage weiterhin fünf Punkte hinter GC, das am Montag Sion empfängt. Am kommenden Samstag kommt es dann in Winterthur zum Direktduell zwischen den beiden Teams.

Telegramm:

Lausanne-Sport – Winterthur 2:1 (1:1)

5830 Zuschauer. – SR Dudic. – Tore: 39. Zuffi (Penalty) 0:1. 45. Janneh (Fofana) 1:1. 67. Fofana (Lekoueiry) 2:1.

Lausanne-Sport: Letica; Bergvall, Mouanga, Poaty, Fofana (81. Soppy); Sigua (46. Lekoueiry), Roche, Beloko; Traore (75. Butler-Oyedeji), Bair, Janneh.

Winterthur: Kapino; Citherlet, Mühl, Lüthi; Sidler (80. Buess), Kasami (80. Maluvunu), Zuffi, Burkart (62. Dansoko); Jankewitz (62. Schneider); Golliard (85. Momoh), Hunziker.

Bemerkungen: Verwarnungen: 55. Fofana.

Meistgelesen

Verschollenes Mädchen nach Jahrzehnten lebendig gefunden
Zwei Frauen und ein Baby von Baum erschlagen
So verlief die Rettung des abgeschossenen US-Piloten im Iran

Videos aus dem Ressort

Nashville-Star Josi steuert auf dem Weg zum Sieg zwei Assists bei

Nashville-Star Josi steuert auf dem Weg zum Sieg zwei Assists bei

05.04.2026

Timo Meier trifft bei Devils-Pleite

Timo Meier trifft bei Devils-Pleite

05.04.2026

Atlético Madrid – Barcelona 1:2

Atlético Madrid – Barcelona 1:2

LALIGA | 30. Runde | Saison 25/26

04.04.2026

Nashville-Star Josi steuert auf dem Weg zum Sieg zwei Assists bei

Nashville-Star Josi steuert auf dem Weg zum Sieg zwei Assists bei

Timo Meier trifft bei Devils-Pleite

Timo Meier trifft bei Devils-Pleite

Atlético Madrid – Barcelona 1:2

Atlético Madrid – Barcelona 1:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

FA Cup. Leeds eliminiert West Ham im Penaltyschiessen – Okafor glänzt mit Assist

FA CupLeeds eliminiert West Ham im Penaltyschiessen – Okafor glänzt mit Assist

DFB-Pokal Frauen. Vallotto mit Wolfsburg im Final – Mühlemann scheidet aus

DFB-Pokal FrauenVallotto mit Wolfsburg im Final – Mühlemann scheidet aus

Eredivisie. Eindhoven sichert sich den Titel so früh wie nie

EredivisieEindhoven sichert sich den Titel so früh wie nie