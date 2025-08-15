Marvin Martins verstärkt die Defensive des FC Winterthur Keystone

Der FC Winterthur reagiert auf den Ausfall von Innenverteidiger Loïc Lüthi.

Keystone-SDA SDA

Die Mannschaft von Coach Uli Forte verpflichtete vorerst für ein Jahr den luxemburgischen Nationalspieler Marvin Martins, wie der FCW mitteilte.

Martins stand für Luxemburg bisher 39 Mal im Einsatz. Zuletzt spielte der 30-Jährige für Almere City in der höchsten niederländischen Liga. Zuvor war er von 2021 bis Ende 2024 bei Austria Wien unter Vertrag gewesen.

Lüthi fällt seit Beginn der Vorbereitung auf diese Saison mit einer Entzündung an einem Oberschenkelknochen aus.