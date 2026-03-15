Nishan Burkart stellt Luzerns Abwehr vor Probleme Keystone

Der FC Winterthur schöpft im Abstiegskampf der Super League neuen Mut. Die Zürcher verwandeln in Luzern einen Rückstand in ein 2:1.

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Winterthurs Architekt bei der erfolgreichen Wende in der Zentralschweiz war Nishan Burkart. Der 26-jährige Stürmer, der in dieser Saison schon dreimal verletzungsbedingt mehrere Wochen aussetzen musste und in Luzern nach 50 Minuten erneut vom Platz humpelte, glich nach einer halben Stunde zum 1:1 aus und legte kurz der Halbzeitpause zu Théo Golliards 2:1 auf. Anders als so häufig in den letzten Wochen überstand der FCW auch die brenzlige Schlussphase unbeschadet.

Für die Luzerner Führung war nach einer Viertelstunde Matteo Di Giusto mittels Foulpenalty zuständig. Der ehemalige Winterthurer traf zum elften Mal in dieser Saison und zog mit seinem 22. Skorerpunkt mit dem Ligatopskorer Xherdan Shaqiri gleich – ein schwacher Trost für ihn und die Luzerner, die die Meisterrunde mit nun neun Punkten Rückstand und drei verbleibenden Spielen bis zur Zweiteilung der Tabelle nur noch theoretisch erreichen können.

Winterthur gewann zum ersten Mal seit November auswärts und nach acht sieglosen Spielen wieder. Der Rückstand zu den Grasshoppers auf dem Barrageplatz verkleinerte sich dadurch auf fünf Punkte. Acht Runden verbleiben noch.

Telegramm:

Luzern – Winterthur 1:2 (1:2)

13'010 Zuschauer. – SR Schnyder. – Tore: 15. Di Giusto (Penalty) 1:0. 32. Burkart (Hunziker) 1:1. 45. Golliard (Burkart) 1:2.

Luzern: Loretz; Dorn, Knezevic, Freimann (42. Sadikaj), Fernandes (64. Ciganiks); Owusu, Abe; Lucas Ferreira (64. Villiger), Di Giusto; Kabwit (75. Wyss), Vasovic (76. Grbic).

Winterthur: Kapino; Arnold (37. Citherlet), Mühl, Lüthi; Rohner (80. Dansoko), Stéphane Cueni (46. Jankewitz), Kasami (46. Zuffi), Sidler; Golliard, Burkart (51. Momoh); Hunziker.

Bemerkungen: 51. Burkart verletzt ausgewechselt. Verwarnungen: 10. Kabwit, 16. Rohner, 57. Sidler, 69. Jankewitz, 91. Villiger.