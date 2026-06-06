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Deutschland WM-Forfait von Shootingstar Karl

SDA

6.6.2026 - 07:12

Galt trotz seiner erst 18 Jahre als Hoffnungsträger im deutschen Team und muss nun verletzt abreisen: Lennart Karl
Galt trotz seiner erst 18 Jahre als Hoffnungsträger im deutschen Team und muss nun verletzt abreisen: Lennart Karl
Keystone

Julian Nagelsmann muss wenige Tage vor dem WM-Start einen Personalschock verkraften. Lennart Karl, der 18 Jahre alte Jungstar des FC Bayern München, fällt für das Turnier in Nordamerika aus.

Keystone-SDA

06.06.2026, 07:12

06.06.2026, 08:05

Karl zog sich im Abschlusstraining vor dem letzten Testspiel am Samstag in Chicago gegen Co-Gastgeber USA einen Muskelbündelriss im linken, vorderen Oberschenkel zu, wie der DFB nach einer Untersuchung des Offensivspielers mitteilte.

Karl hatte erst am 27. März sein Debüt in der A-Nationalmannschaft beim 4:3 in der Schweiz gegeben. Zuletzt beim 4:0 gegen Finnland gab er sein Startelfdebüt. Im offensiven Mittelfeld hatte er in Mainz einen überzeugenden Auftritt hingelegt und galt als klare Option für die Startelf auch gegen das US-Team.

«Es tut mir wahnsinnig leid für Lenny. Er hat mit seiner Unbekümmertheit, seinem Spielwitz, seinem Tempo und als Typ super in die Mannschaft gepasst. Es ist für ihn und uns alle ein grosser Schock, dass er die WM verpasst», sagte Nagelsmann.

Der Bundestrainer reagierte umgehend auf die Diagnose und nominierte Assan Ouédraogo von RB Leipzig anstelle von Karl in sein 26 Spieler umfassendes Aufgebot nach. Der 20-Jährige hatte beim 6:0 zum Abschluss der WM-Qualifikation gegen die Slowakei im November sein Länderspiel-Debüt gefeiert und gleich ein Tor erzielt. Ouédraogo wird in den kommenden Tagen ins WM-Quartier in Winston-Salem anreisen.

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