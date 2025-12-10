Leerer Blick bei Xabi Alonso nach der Niederlage gegen Manchester City Keystone

Real Madrid verliert zuhause gegen Manchester City 1:2. Trainer Xabi Alonso gerät so wohl noch mehr in die Kritik, wobei auch eine baldige Entlassung möglich scheint.

Es ist noch gar nicht lange her, da war kein Fussballtrainer dieser Welt begehrter als Xabi Alonso. Mit Bayer Leverkusen schaffte der Spanier Historisches, holte mit der Werkself nicht nur den ersten Meistertitel in der Bundesliga, sondern gleich das Double. Doch Alonsos Leverkusen war nicht nur erfolgreich, sondern schien phasenweise gar überirdisch. Denn in dieser Saison 2024 musste Bayer mit dem Schweizer Nationalmannschaftscaptain Granit Xhaka nur ein einziges Mal als Verlierer vom Feld. Im Final der Europa League, als Atalanta Bergamo Alonsos «Unbesiegbare» entzauberte.

Selbstredend wurde Alonsos Schaffen auch in der Heimat registriert, und so wurde der frühere Mittelfeldspieler schnell zum Kronfavorit auf einen der begehrtesten Trainerposten im Klubfussball – bei Real Madrid, wo er auch als Spieler seine Spuren hinterlassen hatte.

Zu Beginn dieser Saison übernahm Alonso bei den «Königlichen», startete überzeugend und reihte in der Meisterschaft Sieg an Sieg. Doch im glamourösen Umfeld der Madrilenen ist nur das Beste gut genug. Und so wurden die kritischen Stimmen schnell einmal lauter im Santiago Bernabeu.

In der Liga hat Real nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen und sich von Rivale Barcelona überflügeln lassen müssen. Nach der Heimniederlage am Sonntag gegen Celta Vigo (0:2) gab es nicht wenige Beobachter, die sich eine sofortige Entlassung des einstigen Wunschtrainers hätten vorstellen können.

Mbappé fehlt an allen Ecken

Doch Alonso stand auch am Mittwochabend an der Seitenlinie, als mit Manchester City ein europäisches Schwergewicht in der spanischen Hauptstadt gastierte. Und nach einer knappen halben Stunde jubelte der 44-Jährige sogar, als mit Rodrygo ausgerechnet ein Spieler für die Madrider Führung besorgt war, der in den letzten Wochen in der Gunst des Trainers nicht allzu hoch zu stehen schien.

Doch Alonsos Real ist noch nicht das Real, wie es Trainerlegende Carlo Ancelotti in den letzten Jahren geprägt hatte. Es ist vielmehr eine Mannschaft, die sich leicht aus der Balance bringen lässt. Und defensive Schwächen offenbart. Nico O’Reilly (35.) und Erling Haaland per Penalty nach Foul von Antonio Rüdiger (43.) wendeten die Partie noch vor der Pause zu Gunsten von City.

Zwar hatte Real Madrid in der Folge mehr Ballbesitz und mit einem Lattentreffer von Endrick eine ausgezeichnete Ausgleichsmöglichkeit, ohne den angeschlagenen Kylian Mbappé fehlte es der hochdekorierten Madrider Offensive jedoch offensichtlich an Durchschlagskraft. Real ist zwar auch nach der zweiten Niederlage in der Ligaphase auf Kurs für die Achtelfinals, das einstige weisse Ballett schleppt sich aber derzeit eher über die Fussballplätze – und das könnte Xabi Alonso innert kurzer Zeit vom Traumtrainer zum Albtraumtrainer werden lassen.

Rangliste

1. Arsenal 6/18 (17:1). 2. Bayern München 6/15 (18:7). 3. Paris Saint-Germain 6/13 (19:8). 4. Manchester City 6/13 (12:6). 5. Atalanta Bergamo 6/13 (8:6). 6. Inter Mailand 6/12 (12:4). 7. Real Madrid 6/12 (13:7). 8. Atlético Madrid 6/12 (15:12). 9. Liverpool 6/12 (11:8). 10. Borussia Dortmund 6/11 (19:13). 11. Tottenham Hotspur 6/11 (13:7). 12. Newcastle United 6/10 (13:6). 13. Chelsea 6/10 (13:8). 14. Sporting Lissabon 6/10 (12:8). 15. FC Barcelona 6/10 (14:11). 16. Marseille 6/9 (11:8). 17. Juventus Turin 6/9 (12:10). 18. Galatasaray Istanbul 6/9 (8:8). 19. Monaco 6/9 (7:8). 20. Bayer Leverkusen 6/9 (10:12). 21. PSV Eindhoven 6/8 (15:11). 22. Karabach Agdam 6/7 (10:13). 23. Napoli 6/7 (6:11). 24. FC Kopenhagen 6/7 (10:16). 25. Benfica Lissabon 6/6 (6:8). 26. Pafos 6/6 (4:9). 27. Union Saint-Gilloise 6/6 (7:15). 28. Athletic Bilbao 6/5 (4:9). 29. Olympiakos Piräus 6/5 (6:13). 30. Eintracht Frankfurt 6/4 (8:16). 31. FC Brügge 6/4 (8:16). 32. Bodö/Glimt 6/3 (9:13). 33. Slavia Prag 6/3 (2:11). 34. Ajax Amsterdam 6/3 (5:18). 35. Villarreal 6/1 (4:13). 36. Kairat Almaty 6/1 (4:15).

Telegramme

Karabach Agdam – Ajax Amsterdam 2:4 (1:1) – SR Obrenovic (SLO). – Tore: 10. Duran 1:0. 39. Dolberg 1:1. 47. Matheus Silva 2:1. 79. Gloukh 2:2. 83. Gaaei 2:3. 90. Gloukh 2:4.

Villarreal – FC Kopenhagen 2:3 (0:1) – SR Kruzliak (SVK). – Tore: 2. Elyounoussi 0:1. 47. Comesana 1:1. 48. Achouri 1:2. 56. Oluwaseyi 2:2. 90. Cornelius 2:3.

Athletic Bilbao – Paris Saint-Germain 0:0 – SR Siebert (GER).

FC Brügge – Arsenal 0:3 (0:1) – SR Jablonski (GER). – Tore: 25. Madueke 0:1. 48. Madueke 0:2. 56. Martinelli 0:3.

Borussia Dortmund – Bodö/Glimt 2:2 (1:1) – SR Lambrechts (BEL). – Tore: 18. Brandt 1:0. 42. Aleesami 1:1. 52. Brandt 2:1. 75. Hauge 2:2. – Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Bayer Leverkusen – Newcastle United 2:2 (1:0) – SR Gözübüyük (NED). – Tore: 12. Guimaraes (Eigentor) 1:0. 52. Gordon (Penalty) 1:1. 78. Muphy 1:2. 88. Grimaldo 2:2. – Bemerkungen: Newcastle United ohne Schär (Ersatz).

Benfica Lissabon – Napoli 2:0 (1:0) – SR Vincic (SLO). – Tore: 20. Rios 1:0. 50. Barreiro 2:0.

Real Madrid – Manchester City 1:2 (1:2) – SR Turpin (FRA). – Tore: 28. Rodrygo 1:0. 35. O'Reilly 1:1. 42. Haaland (Penalty) 1:2.

Juventus Turin – Pafos 2:0 (0:0) – SR Manzano (ESP). – Tore: 68. McKenna 1:0. 74. David 2:0.