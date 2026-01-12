Xabi Alonso ist nicht mehr Trainer von Real Madrid Keystone

Xabi Alonso ist nicht mehr Trainer von Real Madrid. Wie der Verein mitteilt, wird der Vertrag mit dem 44-Jährigen in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Alvaro Arbeloa tritt die Nachfolge an.

Alonso, der einst selbst für Real Madrid gespielt hatte, war im Sommer 2025 zu den Königlichen gewechselt, nachdem er zuvor, ab 2022, Trainer von Bayer Leverkusen in der Bundesliga war.

Dort hatte er grosse Erfolge gefeiert. In der Saison 2023/2024 coachte Alonso Leverkusen, Granit Xhaka stand zu der Zeit ebenfalls beim deutschen Klub unter Vertrag, zum ersten Meistertitel in der Geschichte des Vereins. In derselben Saison wurde Leverkusen zudem DFB-Pokalsieger.

Seine Zeit bei Real Madrid war hingegen erfolgloser. Am Wochenende folgte die letzte Niederlage unter dem Nachfolger von Carlo Ancelotti. Im spanischen Supercup setzte sich Erzrivale Barcelona mit 3:2 durch.

Auch bereits klar ist, wer die Nachfolge von Alonso antreten wird. Die Madrilenen verpflichten Alvaro Arbeloa. Der ehemalige spanische Fussballspieler war bis anhin Trainer der zweiten Mannschaft von Real Madrid.