  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Spanien Xabi Alonso und Real Madrid gehen getrennte Wege

SDA

12.1.2026 - 18:27

Xabi Alonso ist nicht mehr Trainer von Real Madrid
Xabi Alonso ist nicht mehr Trainer von Real Madrid
Keystone

Xabi Alonso ist nicht mehr Trainer von Real Madrid. Wie der Verein mitteilt, wird der Vertrag mit dem 44-Jährigen in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Alvaro Arbeloa tritt die Nachfolge an.

Keystone-SDA

12.01.2026, 18:27

12.01.2026, 19:07

Alonso, der einst selbst für Real Madrid gespielt hatte, war im Sommer 2025 zu den Königlichen gewechselt, nachdem er zuvor, ab 2022, Trainer von Bayer Leverkusen in der Bundesliga war.

Dort hatte er grosse Erfolge gefeiert. In der Saison 2023/2024 coachte Alonso Leverkusen, Granit Xhaka stand zu der Zeit ebenfalls beim deutschen Klub unter Vertrag, zum ersten Meistertitel in der Geschichte des Vereins. In derselben Saison wurde Leverkusen zudem DFB-Pokalsieger.

Seine Zeit bei Real Madrid war hingegen erfolgloser. Am Wochenende folgte die letzte Niederlage unter dem Nachfolger von Carlo Ancelotti. Im spanischen Supercup setzte sich Erzrivale Barcelona mit 3:2 durch.

Auch bereits klar ist, wer die Nachfolge von Alonso antreten wird. Die Madrilenen verpflichten Alvaro Arbeloa. Der ehemalige spanische Fussballspieler war bis anhin Trainer der zweiten Mannschaft von Real Madrid.

Meistgelesen

Walliser Familie kämpft nach Brand-Inferno um ihre drei Töchter
Ermittler finden 25 abgebrannte Sprühkerzen +++ Jetzt spricht die Frau des Bar-Betreibers zur U-Haft
Erst spricht Opfer von «tickender Zeitbombe» im Rücken – dann endet der Prozesstag kurios

Videos aus dem Ressort

Diese Youngsters hat Günthardt 2026 auf dem Zettel

Diese Youngsters hat Günthardt 2026 auf dem Zettel

Wer gewinnt die Grand Slams? Wo liegt das Potenzial der Schweizer und welche Jungen könnten die Grossen ärgern. Heinz Günthardt wagt für blue Sport einen Blick in die Kristall-Kugel.

12.01.2026

Xabi Alonso: «Wir werden die Supercopa hinter uns lassen»

Xabi Alonso: «Wir werden die Supercopa hinter uns lassen»

Nach der Niederlage in der Supercopa gegen den FC Barcelona zeigt sich Real-Trainer Xabi Alonso enttäuscht.

12.01.2026

Raphinha und Flick nach dem Supercopa-Titel - der gegenseitige Respekt ist gross

Raphinha und Flick nach dem Supercopa-Titel - der gegenseitige Respekt ist gross

Mit seinen zwei Toren sichert sich Raphinha dem FC Barcelona die Supercopa 2026. Sein Trainer hansi Flick ist froh ihn im Team zu haben.

12.01.2026

Diese Youngsters hat Günthardt 2026 auf dem Zettel

Diese Youngsters hat Günthardt 2026 auf dem Zettel

Xabi Alonso: «Wir werden die Supercopa hinter uns lassen»

Xabi Alonso: «Wir werden die Supercopa hinter uns lassen»

Raphinha und Flick nach dem Supercopa-Titel - der gegenseitige Respekt ist gross

Raphinha und Flick nach dem Supercopa-Titel - der gegenseitige Respekt ist gross

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Söldner-Check. Xhaka vernascht Pickford und lacht ++ Entwarnung bei Schär ++ Zakaria glänzt mit Assist-Show

Söldner-CheckXhaka vernascht Pickford und lacht ++ Entwarnung bei Schär ++ Zakaria glänzt mit Assist-Show

Das kommt überraschend. Im August wechselte Jashari zur AC Milan – jetzt ist er Spieler des Jahres in Belgien

Das kommt überraschendIm August wechselte Jashari zur AC Milan – jetzt ist er Spieler des Jahres in Belgien

Stuttgart im Final geschlagen. Basels U19 gewinnt den Mercedes-Benz JuniorCup

Stuttgart im Final geschlagenBasels U19 gewinnt den Mercedes-Benz JuniorCup