WM-Qualifikation Yakin nimmt wieder keine Änderungen vor

SDA

10.10.2025 - 19:31

Nationaltrainer Murat Yakin vor dem Auswärtsspiel gegen Schweden im Nationalstadion in Solna
Nationaltrainer Murat Yakin vor dem Auswärtsspiel gegen Schweden im Nationalstadion in Solna
Keystone

Zum dritten Mal in Folge setzt Nationaltrainer Murat Yakin auf die gleichen Spieler in der Startaufstellung. Schweden setzt seine Hoffnungen in das Sturmduo Alexander Isak und Viktor Gyökeres.

Keystone-SDA

10.10.2025, 19:31

10.10.2025, 19:38

Yakin hatte bereits angekündigt, dass er nach dem starken Auftakt in die WM-Qualifikation mit den Siegen gegen Kosovo (4:0) und Slowenien (3:0) keinen Grund für Wechsel sehe. So vertraut er auch im Auswärtsspiel gegen Schweden auf einen Viererkette in der Abwehr, in der Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez spielen.

Als Doppel-Sechs stehen wie gewohnt Remo Freuler und Captain Granit Xhaka auf dem Platz, der sein 140. Länderspiel für die Schweiz bestreiten wird. Hinter der Sturmspitze Breel Embolo kommt das Trio Dan Ndoye, Fabian Rieder und Ruben Vargas zum Einsatz. Torhüter ist Gregor Kobel.

Die Schweden setzen im Angriff auf die beiden Premier-League-Stürmer Alexander Isak (Liverpool) und Viktor Gyökeres (Arsenal). Anthony Elanga (Newcastle) muss dagegen vorerst auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Die Aufstellung der Schweiz: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Vargas, Rieder, Ndoye; Embolo.

Die Aufstellung der Schweden: Johansson; Lagerbielke, Hien, Gudmundsson; Bernhardsson, Karlström, Ayari, Bergvall, Sema; Isak, Gyökeres.

Rasanter Start in Solna: Embolo mit der ersten Chance für die Schweiz

